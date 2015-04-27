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Spor

Kortların efsanesi Roger Federer İstanbul'da

Roger Federer yarın Four Seasons Otel'de basın toplantısı düzenleyecek ve milli tenisçi Marsel İlhan'la gösteri maçı yapacak

27 Nisan 2015 02:14

TEB BNP Paribas İstanbul Open Erkekler Tenis Turnuvası'nın 1 numaralı seribaşı İsviçreli tenisçi Roger Federer, İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı'ndaki Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yapan Federer, kendisini bekleyen basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadı. Federer, havalimanından özel bir araçla konaklayacağı otele gitti.

Kariyerinde 17 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Federer, bir numaralı seri başı olarak katıldığı turnuvadaki ilk maçını 29 Nisan Çarşamba günü günü oynayacak. Ntvspor'daki habere göre, Federer'in rakibi, Türk tenisçi Marsel İlhan ile Finlandiyalı Jarkko Nieminen arasında oynanacak maçın galibi olacak.

Roger Federer ayrıca, Four Seasons Otel'de basın toplantısı düzenleyecek ve milli tenisçi Marsel İlhan'la gösteri maçı yapacak.

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