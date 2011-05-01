-KORTEJLER TAKSİM MEYDANI'NDA İSTANBUL (A.A) - 01.05.2011 - DİSK, HAK-İŞ VE KESK tarafından çeşitli noktalarda oluşturulan kortejler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamasına katılmak üzere Taksim Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. CHP ve HAS Parti'nin de aralarında bulunduğu siyasi parti ve çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilci ve üyeleri, Beşiktaş'taki Fiyapı İnönü Stadyumu önünde TÜRK-İŞ konfederasyonu öncülüğünde oluşturulan kortejde yerlerini aldı. Davul ve zurna, yüksek sesli müzik eşliğinde halaylar çekilen ve oyunlar oynanan kortej, oluşum tamamlandıktan sonra Taksim Meydanı'na ulaşmak üzere yürüyüşe başladı. Bu arada, Tepebaşı'nda oluşturulan KESK korteji de Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Taksim'e ulaşmak üzere yürüşüşe geçti. Kortejde, BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ile milletvekili adayı Sırrı Süreyya Önder de yer aldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tuncel, ''İşçi sınıfının gösterdiği direniş ve mücadeleyle yasaklanan Taksim'i geçen sene geri aldık. Geçen yıl olduğu gibi bu sene de 1 Mayıs'ı bayram havasında kutlayacağız'' dedi. Önder de ''Tüm işçilerin ve emekçilerin bayramı kutlu olsun. 1 Mayıs'ın bizim açımızdan 2 önemi var. Malum 1 Mayıs işçi bayramı, bu uğurda verdiğimiz mücadeleyi kazandık. Taksim, işçilere kapatılmıştı, direne direne geri aldık. İkinci önemi de diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bir arada bayramımızı kutluyoruz'' diye konuştu. Grup, Beyoğlu Polis Merkezi önünde oluşturulan arama noktasından geçerek, Taksim Meydanı'na ulaştı. Öte yandan, Taksim Mete Caddesi üzerinde oluşturulan ve yürüşe geçen HAK-İŞ konfederasyonu korteji de Taksim Meydanı'na girdi. Alana gelen HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, grubu selamladı. Yol boyunca ''Yaşasın 1 Mayıs'' sloganı atan ve ellerinde çeşitli dövizler taşıyan kortejde bulunan Gebze Belediyesi mehteran takımı, çeşitli mehter marşları seslendirdi. Şişli'den yürüyüşe geçen ve aralarında DSP'nin de bulunduğu çeşitli siyasi parti ve sivil toplum örgütleri üyelerinin de katılımıyla oluşturulan DİSK korteji de sloganlar ve şarkılar eşliğinde yürüyerek Harbiye'ye ulaştı. Burada Askeri Müze önünde oluşturulan güvenlik noktasından geçen kortej, alana giriş yaptı. Kabataş'tan gelen çeşitli sendikalara üye gruplar da Gümüşsuyu'nda oluşturulan arama noktalarından geçerek, Taksim Meydanı'ndaki yerlerini aldı.