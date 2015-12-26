Korsika'da "Araplar dışarı" sloganıyla mescide saldırı düzenlendi

Korsika’nın Ajaccio kentinde Arap’ların yoğun olarak yaşadığı mahallede yüzleri maskeli eylemcilerin bir mescide saldırıp burada Kuran’ı Kerim’in de bulunduğu kitapları yakmaya kalktı. “Araplar dışarı” sloganları atan grubun itfaiye ekiplerine yapılan saldırıyı protesto etmek istediği belirtildi.

Fransız medyasında çıkan haberlere göre Perşembe günü itfaiye ekiplerine sahte yangın ihbarıyla tuzak kurulmuş. Yangın için gelen itfaiye ekipleri, protesto gösterilerine sahne olan banliyöde tartaklanmıştı.

CNN Türk’ten Arzu Çakır Morin’in haberine göre Korsika'nın Ajaccio kentinde, Perşembe gecesi bir yangın ihbarı üzerine, ihbar adresine gelen itfaiye ve ilk yardım ekipleri tuzağa düşürüldü.

Taşlar ve golf sopalarıyla itfaiye ekiplerini bekleyen grup, itfaiye aracını görür görmez saldırdılar. Saldırıda 2 itfaiye eri ve bir polis yaralandı.



Saldırıya hedef olan itfaiye eri İ-Tele haber kanalına, birkaç kez kendilerine bir iki taş atılması gibi basit olayların yaşandığını ancak hiçbir zaman bu boyutta bir şiddet yaşamadıklarını dile getirdi.



İtfaiye eri, "Demir ve odun çubuklarla ve taşlarla bize saldırdılar. Arabadan inmeye kalkıştığımda doğrudan 20 kadar kişi etrafımı sardı. Arabaya binmemize rağmen saldırı durmadı. Arabanın camlarını kırdılar. Camlar yüzümüze patladı. Uzaklaşmayı başaramasaydık ölebilirdik" dedi.

Kuran'ı Kerim yakmaya kalktılar

Noel kutlamalarının yapıldığı ertesi gün, Cuma öğleden sonra, Korsika adasında, Ajaccio valiliği önünde toplanan 600 kadar gösterici ilk yardım ekiplerinin tuzağa düşürülmesini protesto etti. Gergin bir ortamda gerçekleşen protesto gösterisi kısa sürede amacının dışına çıktı.

Göstericilerin bir bölümü, itfaiye aracına saldırılan, kentin hassas banliyösü "Jardins de l'Empereur" bölgesine doğru yürüyüşe geçti.

Bir süre sonra gösteriler hedefinden saptı ve yüzleri kapalı bir gurup, "Bizim evimizde bu olmayacak", "Burası bizim evimiz, bizim itfaiye erimize saldıramazlar" ve "Arabi fora / Araplar dışarı" sloganlarıyla, Müslümanların dua ettikleri salona saldırdı.

Salondaki kitapları yerlere indiren grup, burada buldukları Kur'an'ı Kerim'leri yakmaya kalkıştı. Saldırgan grup yakınlardaki bir kebap dükkanını da tahrip etti.

Politikacılardan kınama

Korsika'da geçtiğimiz hafta bölge seçimlerini kazanarak Bölge Başkanı seçilen bağımsızlık yanlısı Gilles Simeoni, müslümanların ibadet mekanını basanları kınayarak, "Bunu yapanlar utanmalı" dedi.

Başbakan Manuel Valls, her iki saldırıyı da kınayarak tarafları "Cumhuriyet yasalarına uymaya" çağırdı. İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, her iki saldırıyı da kabul edemeyeceklerini belirterek, "Bu saldırılar Cumhuriyet değerlerine aykırıdır. Irkçı ve zenofob saldırılardır. Sorumluları en hızlı şekilde yargı karşısına çıkarılacaktır" dedi. Cazeneuve, bölgeye polis destek birimlerinin aktarıldığını da açıkladı.

Yerel yöneticiler ise, herkesi sakin ve sorumlu olmaya çağırdı.

Müslümanlar endişeli

Fransa İslam Konseyi ise, saldırılardan büyük endişe duyduklarını ve sorumluların yakalanmasını beklediklerini açıkladı.

Fransa İslam Konseyi Korsika Temsilcisi Miloud Mesghati, "İbadet yerlerinin bütün bu olanlarla ne ilgisi var. Nasıl olur da bu insanlar böyle bir nedenle bizi hedef alırlar. Derhal sorumlular yakalanmalı" dedi.