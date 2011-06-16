-KORSANLARIN KAÇIRDIĞI GEMİ YANDI MOGADİŞU (A.A) - 16.06.2011 - Somalili korsanlar, kaçırdıkları geminin yanması üzerine 19 mürettebatı kurtardı. Korsanların kaçırdığı Panama bandıralı ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait kargo gemisi MV ORNA, Somali açıklarında bilinmeyen bir sebeple yandı. Korsanlar, mürettebatı, kaçırdıkları başka bir gemiye naklederek kurtardı. Adam adındaki bir korsan, Reuters ajansına verdiği demeçte, geminin yükünün ve motorlarının zarar görmediğini ancak mürettebatın kamaralarının hasar gördüğünü belirterek, ''Yangını söndürmek için elimizden gelen çabayı gösterdik. Geminin yanan yerlerine su sıktık ancak söndüremedik. Bütün mürettebatı kurtardık'' dedi. Gemi, Seyşel Adaları yakınında 20 Aralık'ta kaçırılmıştı. Korsanlar genellikle kaçırdıkları gemileri kontrolleri altındaki kıyı kentlerine götürüyor ve fidye ödenene kadar gemileri burada tutuyor.