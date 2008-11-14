T24 LogoT24 Logo
Gündem

Korsanların fidye teklifi bekleniyor

Aden Körfezi'nde kaçırılan Türk gemisinin sahibi Kemal Yardımcı, fidye teklifi beklediklerini istenildiğinde gerekenin yapılacağını söyledi.

14 Kasım 2008 02:00

Aden Körfezi'nde kaçırılan Türk gemisinin sahibi Kemal Yardımcı, "Fidye istendiğinde gerekeni yapacağız. Personelin hayatı daha önemli" dedi.

Karagöl isimli Türk gemisi önceki gün Aden Körfezi'nde Somalili korsanlar tarafından kaçırılmıştı. Geminin sahibi YDC Denizcilik'in avukatı olan Kubilay Marangoz, yaptığı açıklamada, kaptan ile ilk bağlantıyı önceki gece yarısı kurduklarını belirtti ve hızlı şekilde, "Biz iyiyiz, kötü davranmıyorlar, personelin kamaralarına bile gitmesine izin veriyorlar" dediğini aktardı.

Marangoz, "Biz gemi ile irtibat kuramıyoruz şimdi korsanların bizimle irtibata geçmesini bekliyoruz" dedi.

Somali’ye yol alıyor

Karagöl gemisinin sahiplerinden AKP'li Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hasan Kemal Yardımcı ise gemiyi 40 korsanın kaçırdığını belirterek, "Şu anda gemide 9 korsan kalmış. Gemiyi Somali'ye götürüyorlar. Bu da 40-50 saatlik yol demek. Fidye istendiğinde gereken yapılacak. Bizim için personelin hayatı daha önemli" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24