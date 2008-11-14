Korsanların fidye teklifi bekleniyor

Aden Körfezi'nde kaçırılan Türk gemisinin sahibi Kemal Yardımcı, "Fidye istendiğinde gerekeni yapacağız. Personelin hayatı daha önemli" dedi.



Karagöl isimli Türk gemisi önceki gün Aden Körfezi'nde Somalili korsanlar tarafından kaçırılmıştı. Geminin sahibi YDC Denizcilik'in avukatı olan Kubilay Marangoz, yaptığı açıklamada, kaptan ile ilk bağlantıyı önceki gece yarısı kurduklarını belirtti ve hızlı şekilde, "Biz iyiyiz, kötü davranmıyorlar, personelin kamaralarına bile gitmesine izin veriyorlar" dediğini aktardı.



Marangoz, "Biz gemi ile irtibat kuramıyoruz şimdi korsanların bizimle irtibata geçmesini bekliyoruz" dedi.



Somali’ye yol alıyor



Karagöl gemisinin sahiplerinden AKP'li Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hasan Kemal Yardımcı ise gemiyi 40 korsanın kaçırdığını belirterek, "Şu anda gemide 9 korsan kalmış. Gemiyi Somali'ye götürüyorlar. Bu da 40-50 saatlik yol demek. Fidye istendiğinde gereken yapılacak. Bizim için personelin hayatı daha önemli" dedi.

