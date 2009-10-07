Korsanların fidye kutlaması!

Aden Körfezi’nde Somalili korsanlarca kaçırılan Horizon-1 adlı gemi önceki gün serbest bırakılınca, TCG Gediz Firkateyni’nin koruması altına alındı.



Genelkurmay, geminin emniyetinin sağlandığını, erzak ikmali ile tıbbi destek verildiğini, yakıt ikmali yapıldığını açıkladı.



Aysun Kaptan aradı



Horizon-1 gemisindeki 23 kişilik mürettebattan 4’üncü Kaptan Aysun Akbay, İzmir’in Menemen İlçesi’nde oturan ailesini önceki gece 21.30 sıralarında telefonla aradı. Hürriyet gazetesinin haberine göre, Bölgede görev yapan TCG Gediz Firkateyni’ne alındıklarını söyleyen Akbay, “Türkiye’yi ve sizleri çok özledim. Yaşasın özgürlük” diye konuştu. Sağlık kontrolleri yapılan, durumları iyi olan mürettebata yemek ve psikolojik destek de verildi. Kaptan Akbay’ın aktardığına göre TCG Gediz Firkateyni, yakıt ve kumanya ikmali için Ürdün’e hareket edip, 10 gün içinde Türkiye’ye dönecek. Aysun Akbay’la yaklaşık 7 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptıklarını söyleyen babası Özcan Akbay şunları anlattı: “Aysun, personelin tamamının, gemiye refakat ve koruma sağlayan TCG Gediz (F-495) firkateynine alındığını, herkesin, tüm personelin sağlık durumunun iyi olduğunu, Horizon-1’in de bomba olasılığı göz önünde bulundurularak arandığını söyledi. Sevinçliymiş herkes. Bir an önce Türkiye’ye dönmeyi bekliyorlarmış. ‘Gün sayıyorum kavuşmak için’ dedi. 10 günü bulurmuş Türkiye’ye dönmeleri.”



Şirket yetkilileri, fidye miktarını açıklamadılar, ancak, korsanlıkla ilgili bir sektörün oluştuğunu belirttiler. Horizon Denizcilik Şirketi yönetim kurulu adına konuşan Fatih Çalışkan, “Geminin kaçırıldığını ve pazarlık için aracı olma teklifleri yağmaya başladı. Pazarlıkları bizzat yürütmeyi seçtik. Hiçbir aracı şirket kullanmadık” dedi. Fatih Çalışkan, “Fidyeyi nasıl teslim ettiniz?” sorusuna ise “Bunu açıklamayacağım ama bunun birkaç yolu var. Uçaktan teslim etme, denizden botla teslim etme ya da aracı şirketler vasıtasıyla banka havalesi ile oluyor” diye konuştu.



Fidye kutlaması



Horizon-1’i serbest bırakmak için fidye alan korsanlar, büyük bir partiyle kutlama yaptı. Reuters haber ajansının telefonla ulaştığı Abşir isimli korsan, “Türk gemisini bırakmak için 1.5 milyon dolar aldık. Parayı saymak istediğimiz için gemiyi terk etmemiz gecikti. Şimdi de parayı paylaşıyoruz” dedi. Eyl isimli kasabadaki sığınaklarına çekilen korsanların verdiği partinin gürültüsü tüm kasabayı sardı. Kasaba sakinleri, “Çok fazla gürültü vardı. Korsanların arkadaşları fidyeyi duyunca eğlenceye başladı. Bazıları da fidyeyi alan korsanları karşılamaya gitti” dediler.