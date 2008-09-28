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Dünya

Korsanların elindeki şilep kuşatıldı

Somalili korsanların kaçırdığı tank yüklü Ukrayna şilebi, yabancı savaş gemilerince kuşatıldı.

28 Eylül 2008 03:00

Somalili korsanların kaçırdığı tank yüklü Ukrayna şilebi, yabancı savaş gemilerince kuşatıldı.

Somalili bir yetkili ve tanıkların bildirdiğine göre, üç savaş gemisi 33 tank ve mühimmat taşıyan şilebin etrafını Harardhere sahil kasabası açıklarında sardı.

Şilebi kuşatan üç gemiden birinin Amerikan, diğer ikisinin Avrupalı olduğu tanıklarca ifade edildi.  "Faina" adlı şilep, Ukrayna'nın Kenya ordusuna yolladığı tank ve mühimmatı götürürken perşembe günü Somali açıklarında silahlı korsanlarca kaçırılmıştı. Şilepte 17 Ukraynalı, 3 Rus, 1 Letonyalı'dan oluşan mürettebat bulunuyor.

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