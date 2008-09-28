Korsanların elindeki şilep kuşatıldı

Korsanlar, 30 tank bulunan şilebi kaçırdı

Korsanlar 35 milyon dolar fidye istedi

Somalili korsanların kaçırdığı tank yüklü Ukrayna şilebi, yabancı savaş gemilerince kuşatıldı.Somalili bir yetkili ve tanıkların bildirdiğine göre, üç savaş gemisi 33 tank ve mühimmat taşıyan şilebin etrafını Harardhere sahil kasabası açıklarında sardı.Şilebi kuşatan üç gemiden birinin Amerikan, diğer ikisinin Avrupalı olduğu tanıklarca ifade edildi. "Faina" adlı şilep, Ukrayna'nın Kenya ordusuna yolladığı tank ve mühimmatı götürürken perşembe günü Somali açıklarında silahlı korsanlarca kaçırılmıştı. Şilepte 17 Ukraynalı, 3 Rus, 1 Letonyalı'dan oluşan mürettebat bulunuyor.