Korsanların 'amiral gemisi' batırıldı

Hindistan Deniz Kuvvetleri, Somali açıklarındaki gemilere musallat olan Somalili korsanlara ait ana gemilerden birini batırdığını açıkladı.

Hindistan bugün üç gemi daha kaçıran deniz haydutlarına önemli darbe indirmiş olduklarını belirtti.

Somali açıklarında korsanlıkla mücadele için devriye gezmekte olan INS Tabar borda isimli bir Hint firkateyninin korsanların "ana gemilerinden" birisini imha ettiğini bildiren Hint Donanması, INS Tabar firkateyninin karşı ateş açmadan önce "ana geminin" ateşine maruz kaldığını kaydetti.





Bir gemiye saldırırken karşı ateşle sarsılan bir korsan grubu tutuklandı. Çıkan çatışmada 3 korsan da ölü ele geçirildi.



Hint donanma sözcüsü Nirad Sinha da bölgede devriye gezen INS Tabar firkateyninin korsan gemisine yaklaşarak durmasını istediğini, ancak uyarılara rağmen karşı koyduklarını ve yaklaşırlarsa firkateyni havaya uçurmakla tehdit ettiklerini söyledi.

Gemide roketatar vardı

Geminin köprüsünde otomatik silahlar ve roketatarlarla yürüyen korsanlar görüldüğünü belirten Hint askeri yetkilisi, geminin, korsanlıkla ilgili raporlarda sözü edilen "ana gemi" tanımına uyduğunu kaydetti.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir başka Hint askeri yetkilisi de "Fotoğraflarda gördüğümüze göre korsan gemisi tamamen tahrip olmuş" dedi.

Korsanların kullandığı "ana gemiler", diğer gemilere saldırmak için yararlandıkları sürat teknelerini taşıyor.

Süper tanker kaçırdılar

Somalili korsanlar geçen cumartesi günü 100 milyon dolar değerinde ham petrol yüklü bir Suudi Arabistan tankerini kaçırmışlardı. Kaçırılan tanker üç savaş gemisi büyüklüğündeydi.



Gemicilerin ümidi Ümit Burnu





Bazı ticari gemiler artık daha güvenli olduğu için Aden Körfezi yerine Ümit Burnu'ndan dolaşmayı tercih ediyor.





