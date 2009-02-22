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Dünya

Korsanlardan Rum bandralı gemiye füzeyle saldırı

Aden Körfezi'nde küçük bir korsan gemisi, Rum bandıralı ‘Jolbos' isimli ticari gemiye füzeyle saldırdı.

22 Şubat 2009 02:00

Güney Kıbrıs'ta yayınlanan Simerini gazetesi Aden Körfezi'nde küçük bir korsan gemisinin, Rum bandıralı ‘Jolbos' isimli ticari gemisine füzeyle saldırdığını bildirdi.

Geminin ‘SOS' verdiğini yazan gazete, Somali yakınlarındaki korsan gemilerinin diğer gemilere saldırmasını önlemek için oluşturulan ‘Atalanta Planı' kapsamında bölgede bulunan İspanya'ya ait bir firkateynin korsan gemiye ateş açtığını belirtti. Gazete, söz konusu noktaya helikopter de gönderildiğini, fakat helikopteri fark eden korsan geminin, firkateyne ateş açmaya başladığını yazdı. Habere göre helikopterin de ateşe ateşle karşılık vermesi üzerine, korsan gemi kaçtı.

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