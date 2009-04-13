Korsanlardan intikam tehdidi

Rehin ABD'li kaptan kurtarıldı

Somali sularında dehşet dolu 70 gün

Hüseyin adında Somalili bir korsan, "Fransızlar ve Amerikalılar, bu ölümlere başladıkları için pişman olacaklar" derken, kendilerinin kimseyi öldürmediğini, yalnızca fidye almakla yetindiklerini hatırlattı. Hüseyin, cankurtaranda öldürülen korsanlarla ilgili bilgileri olmadığını da bildirdi.Aden'deki Eyl köyünden bir başka korsan da, "İntikam alacağız" tehdidini savurdu.Merkezi Kenya'da bulunan Doğu Afrika Gemiciler Yardım Programı'ndan Andrew Mwangura, korsanların artık herşeyin olabileceğini bildiklerini söyledi.Mwangura, Fransızlar ile Amerikalılar'ın düzenledikleri operasyonlara dikkati çekerek, şu andan itibaren daha fazla şiddet olabileceğini savundu.Somali açıklarında artan korsanlık faaliyetlerinin ardından korsanların elinde halen yaklaşık 260 mürettebat ile 10'dan fazla gemi bulunuyor.