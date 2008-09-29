T24 LogoT24 Logo
Dünya

Korsanlardan fidye indirimi

Somali açıklarında korsanlarca el konulan tank yüklü gemide bir denizcinin yüksek tansiyondan öldüğü açıklanırken, korsanlar istedikleri fidye miktarını 20 milyon dolara dü

29 Eylül 2008 03:00

Somali açıklarında korsanların el koyduğu ağır silahlar taşıyan Ukrayna bandıralı geminin kaptanı, mürettebatından bir denizcinin yüksek tansiyon sebebiyle öldüğünü doğruladı.

Kaptan Viktor Nikolski, Fransa Uluslararası Radyosuna (RFI) telefonla yaptığı açıklamada, "Gemide halen 20 kişiyiz, mürettebattan yüksek tansiyon hastası bir kişi öldü, cesedi morga koyduk. Gemimizi bir mil mesafede (1,8 km) savaş gemileri izliyor. Gemilerden birisi Amerikan gemisi" dedi.

ABD de, USS Howard destroyerinin bugün, korsanların kaçırdığı Ukrayna şilebini yakından izlediğini bildirdi. Korsanların el koyduğu şilebi saran başka savaş gemileri de olduğu belirtilirken, bunların hangi ülkelere ait olduğu henüz açıklık kazanmadı.

Ukrayna şilebinin mürettebatından birinin öldüğünü dün açıklayan, ancak bu iddiaları bağımsız kaynaklarca doğrulanmayan korsanlar ise Ukrayna tarafından Kenya'ya gönderilen 33 T-72 tankını ve diğer ağır silahları bırakmak için istedikleri fidye miktarını 35 milyon dolardan 20 milyon dolara düşürdü.

İlgili haberler:

Korsanlar 35 milyon dolar fidye istedi
Korsanların elindeki şilep kuşatıldı

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24