Korsanlardan fidye indirimi

Korsanlar 35 milyon dolar fidye istedi

Korsanların elindeki şilep kuşatıldı

Somali açıklarında korsanların el koyduğu ağır silahlar taşıyan Ukrayna bandıralı geminin kaptanı, mürettebatından bir denizcinin yüksek tansiyon sebebiyle öldüğünü doğruladı.Kaptan Viktor Nikolski, Fransa Uluslararası Radyosuna (RFI) telefonla yaptığı açıklamada, "Gemide halen 20 kişiyiz, mürettebattan yüksek tansiyon hastası bir kişi öldü, cesedi morga koyduk. Gemimizi bir mil mesafede (1,8 km) savaş gemileri izliyor. Gemilerden birisi Amerikan gemisi" dedi.ABD de, USS Howard destroyerinin bugün, korsanların kaçırdığı Ukrayna şilebini yakından izlediğini bildirdi. Korsanların el koyduğu şilebi saran başka savaş gemileri de olduğu belirtilirken, bunların hangi ülkelere ait olduğu henüz açıklık kazanmadı.Ukrayna şilebinin mürettebatından birinin öldüğünü dün açıklayan, ancak bu iddiaları bağımsız kaynaklarca doğrulanmayan korsanlar ise Ukrayna tarafından Kenya'ya gönderilen 33 T-72 tankını ve diğer ağır silahları bırakmak için istedikleri fidye miktarını 35 milyon dolardan 20 milyon dolara düşürdü.