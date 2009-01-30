Korsanlarda 10 gemi rehin

Uluslararası Denizcilik Bürosu, Somalili korsanların elinde şu anda toplam 10 gemi ve 179 denizcinin rehin olduğunu açıkladı.



Somalili korsanlar, en son bugün 13 kişilik mürettebatı bulunan Almanya bandıralı bir tankeri kaçırdılar.

Uluslararası Denizcilik Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, şu anda korsanların elindeki diğer gemilerden kimileri ve mürettebat sayıları şöyle:



- Ukrayna'ya ait MV Faina kargo gemisi, geçen eylül ayında kaçırıldı. Korsanlar, 33 tank ve ağır silah bulunan gemi için 20 milyon dolar fidye istedi.



- Türkiye'ye ait Karagöl tankeri, geçen kasım ayında kaçırıldı. 4 bin 500 ton kimyasal madde taşıyan tankerde 14 denizci rehin.



- Çin balıkçı gemisi Tianyu No. 8, geçen kasım ayı ortasında kaçırıldı.



- African Sanderling adlı yük tankerinde 21 Filipinli denizci var. Gemi, geçen ekim ayında kaçırıldı.



- 21 denizcinin bulunduğu Mısır'a ait kargo gemisi Blue Star da bu ay kaçırıldı.

