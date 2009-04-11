Korsanlara Fransız operasyonunda rehine öldü

Somalili korsanların geçen hafta kaçırdığı Fransız yatına yine Fransız birlikleri operasyon düzenledi. Çıkan çatışmada bir rehinenin yaşamını yitirmesi, rehineleri öldürmekle tehdit eden korsanlarla mücadelenin ne kadar riskli olduğunu ortaya koydu.Dün düzenlenen operasyonda biri çocuk dört Fransız rehine kurtarılırken; 2 korsan ölü ele geçirildi, 3 korsan da sağ yakalandı.Açıklamada ayrıca aralarında bir çocuğun da bulunduğu 4 Fransız rehinenin kurtarıldığı, 3 korsanın da yakalandığı kaydedildi.Tanit adlı Fransız yatına operasyon düzenlendiği sırada yatın sahibi Florent Lemacon öldürüldü. Korsanlar Fransız yatını 4 Nisan'da kaçırmışlardı.Aralarında bir çocuğun bulunduğu diğer aile fertleri ise Fransız özel birlikleri tarafından kurtarıldı.