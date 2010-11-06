-KORSANLARA 9.5 MİLYON DOLAR FİDYE MOGADİŞU (A.A) - 06.11.2010 - Somalili korsanlar, Hint Okyanusu'nda nisan ayında kaçırdıkları Güney Kore tankeri için 9.5 milyon dolar fidye aldıklarını açıkladı. Adının Hüseyin olduğunu belirten bir korsan, Reuters ajansına telefonla yaptığı açıklamada, "Şimdi paraları sayıyoruz, ardından gemiden çıkacağız" ifadesini kullandı. Doğu Afrika Denizcilik Yardım Programı yetkilisi Andrew Mwangura da söz konusu fidye miktarının son yıllarda korsanlık faaliyetlerinin başlamasından bu yana ödenen en yüksek rakam olduğunu belirtti. Mwangura, korsanların ilk başta 20 milyon dolar talep ettiklerini ifade etti. Güney Kore bandıralı 2 milyon varil ham petrol taşıma kapasiteli süper tanker, Irak'tan ABD'ye yaklaşık 170 milyon dolar değerinde ham petrol taşırken, 5 Güney Koreli ve 19 Filipinliden oluşan mürettebatıyla kaçırılmıştı.