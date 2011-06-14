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Dünya

KORSANLARA 2,1 MİLYON DOLAR FİDYE MOGADİŞU (A.A) 

14 Haziran 2011 15:04

-KORSANLARA 2,1 MİLYON DOLAR FİDYE MOGADİŞU (A.A) - 14.06.2011 - Somalili korsanlar, ellerindeki bir Mısır kargo gemisini 2,1 milyon dolar fidye aldıktan sonra salıverdi. Denizcilik kaynaklarının verdiği bilgiye ve bir korsanın telefonla yaptığı açıklamaya göre, geçen yıl Ağustos ayında kaçırılan, Panama bandıralı Mısır'daki Kızıldeniz Denizcilik Şirketi'nin işlettiği gemi için ödenen fidyenin ardından, korsanlar dün geç saatlerde gemiyi terk etti. Geminin Somali sularını terk etmeye başladığı bildirildi.

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