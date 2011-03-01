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Dünya

KORSANLAR YUNAN YÜK GEMİSİNİ ELE GEÇİRİLDİ ATİNA (A.A)

01 Mart 2011 09:24

-KORSANLAR YUNAN YÜK GEMİSİNİ ELE GEÇİRİLDİ ATİNA (A.A) - 01.03.2011 - Yunan yük gemisinin Umman açıklarında korsanlarca ele geçirildiği bildirildi. Yunan medyası, Somali'de bulunan, korsanlarla mücadele ile görevli AB Deniz Gücünün (NAVFOR) açıklamasını kaynak gösterdiği haberinde, bugün Aden Körfezi'nde, Umman'ın takriben 260 deniz mili güneydoğusunda seyreden ''MV Dover'' isimli Panama bandıralı, 23 mürettebatı bulunan geminin korsanlarca kaçırıldığını duyurdu. Pakistan'dan denize açılan ve Yemen istikametine giden hububat yüklü gemi ile acil durum çağrısında bulunmasının ardından bir daha bağlantı kurulamadığı kaydedilen haberlerde, mürettebatın üç Rumen, bir Rus ve 19 Filipinli'den oluştuğu belirtildi. Haberlerde, geminin ''Worldwide ship management'' adlı şirkete ait olduğu da kaydedildi.

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