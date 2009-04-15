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Dünya

Korsanlar, Yunan gemisini serbest bıraktı

15 Nisan 2009 22:26

Somalili korsanlar, geçen ay kaçırdıkları bir Yunan şirketine ait Saint Vincent bandıralı kargo gemisini serbest bıraktılar.

Yunanistan Deniz Ticareti Bakanlığı'ndan bir yetkili, yaptığı açıklamada, "Titan" adlı geminin 24 mürettebatıyla serbest bırakıldığını bildirdi.

Yetkili, "Şirket, geminin ve mürettebatının serbest bırakıldığını bildirdi. Mürettebatın sağlık durumu iyi. Mürettabat arasında 3 Yunanlı vardı. Gemi şimdi ilk güzergahı olan Güney Kore'ye doğru seyir halinde" dedi.

Gemi, 19 Mart'ta Karadeniz'e yol alırken kaçırılmıştı. Somalili korsanlar dün de Yunan şirketine ait Saint Vincent bandıralı "MV Irene E.M." adlı bir yük gemisini 22 mürettebatıyla kaçırmışlardı.

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