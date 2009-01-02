Korsanlar yine kaçırdı!

Faaliyetleri bir türü önlenemeyen korsanlar, Somali açıklarında Mısır bandıralı bir ticari gemiyi kaçırdı.



Dışişleri Bakanlığı yetkililerine göre korsanların kaçırdığı gemide 28 mürettebat bulunuyor. Bakanlık kaynaklarına göre, korsanlar mavi yıldız adlı Mısır gemisini Somali kıyılarına götürüyor.



Somali açıklarında korsanlar bugüne kadar aralarında Türk gemilerinin de olduğu 50'den fazla gemiyi kaçırdı.



Uluslararası toplum Aden Körfezi'ndeki korsan faaliyetlerine son vermek için çözüm arıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen karar tasarısı kapsamında korsanlara denizden olduğu kadar karadan ve havadan da müdahali edilmesi gündemde.



