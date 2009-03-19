Korsanlar yine iş başında

Ukrayna'dan Çin'e gitmekte olan Türk bayraklı "Horizon-1 isimli kuru yük gemisi Aden Körfezi'nde seyir halindeyken, 5-6 mil yakınında bulunan Hollanda bayraklı "Titan" adlı gemi deniz haydutlarınca kaçırıldı.



"Horizon-1"den tehlikede olunduğunun bildirilmesi üzerine, Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Kuvvetleri ile irtibata geçerek bölgede bulunan NATO'ya ait bir savaş gemisi olay yerine yönlendirildi. Bölgedeki TCG Giresun'un da gece yarısına doğru "Horizon-1"in yanında olacağı belirtildi.



Denizcilik Müsteşarlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna'dan Çin'e gitmekte olan ve 25 Türk personeli bulunan sülfat yüklü Türk bayraklı kuru yük gemisi "Horizon-1"den, bugün 16.45 sıralarında Aden Körfezi'nde seyir halindeyken, 5-6 mil yakınında bulunan Hollanda bayraklı "Titan" isimli geminin deniz haydutları tarafından kaçırıldığı bildirildi.



Türk gemisinin şirket yetkilisi, gemilerinin de tehlikede olduğunu, yakınlarında deniz haydutlarına ait botların görüldüğünü ve diğer haydutların "Titan"a çıktıklarını Denizcilik Müsteşarlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne iletti.



Bunun üzerine, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile irtibat kurularak bölgede bulunan NATO güçlerine ait bir savaş gemisi olay yerine yönlendirildi. Denizcilik Müsteşarlığı'ndan üst düzey bir yetkilinin uydu telefonuyla bağlantı kurduğu "Horizon-1"in kaptanı, kendilerine doğru bir savaş gemisinin geldiğini ve bölgeden uzaklaşarak tehlikeli durumun ortadan kalktığını

bildirdi.



Bu arada, Horizon-1 adlı geminin kaptanının, Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Giresun adlı savaş gemisinin gece yarısına doğru yanlarında olacağını, "Titan"ın ise Somali'ye doğru hareket ettiğini bildirdiği belirtildi.

