-KORSANLAR YİNE GEMİ KAÇIRDI NAİROBİ (A.A) - 29.09.2010 - Panama bandıralı bir geminin Tanzanya açıklarında kaçırıldığı bildirildi. Hint Okyanusunda korsanlık eylemlerini izleyen sivil toplum örgütü Ecoterra International'dan yapılan açıklamada, Kenya'nın Mombasa limanından Güney Afrika'nın Durban kentine gitmekte olan geminin bu sabah Tanzanya açıklarında kaçırıldığı, gemide 15 Hintli mürettebat bulunduğu belirtildi. Açıklamada, bir grup Somalili korsanın kaçırdığı düşünülen geminin, Somali'nin doğu kıyısında yer alan ve korsanların üslerinden biri olan Harardhere'ye yöneldiğinin sanıldığı kaydedildi.