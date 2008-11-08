T24 LogoT24 Logo
Dünya

Korsanlar yine coştu!

Geçen hafta Sabancılar'a ait bir yük gemisini kaçıran korsanlar şimdi de Somali açıklarında bir Danimarka gemisini kaçırdı

08 Kasım 2008 02:00

Geçen hafta Sabancılar'a ait bir yük gemisini kaçıran korsanlar şimdi de Somali açıklarında bir Danimarka gemisini kaçırdı

Uluslararası Denizcilik Dairesi'nden Noel Choong, 13 kişilik mürettebat bulunan yük gemisinin, dün Orta Doğu'dan Asya'ya giderken Aden Körfezi'nde korsanların eline geçtiğini söyledi. Geminin Bahama bandıralı olduğu, ancak Danimarka için çalıştığı kaydedildi.

Türk gemisi için fidye istediler

Korsanlar kaçıyor NATO kovalıyor

Noel Choong, ayrıca Uluslararası Denizcilik Dairesi'nin korsanlara karşı ilave önlemler almaları konusunda bölgedeki tüm gemileri uyardığını açıkladı.

Choong, bölgede toplam 200 kişilik mürettebatı ile 11 geminin korsanların elinde olduğunu söyledi.

Türk gemisi hâlâ ellerinde

Somali açıklarında kaçırılan ve halen korsanların elinde rehin tutulan gemiler arasında, 20 kişilik mürettebatı ile "M/V Yasa Neslihan" adlı Türk gemisi de bulunuyor.

"M/V Yasa Neslihan", Kanada'dan aldığı 77 bin ton demir cevherini Çin'e götürmek üzere seyir halinde iken Aden Körfezi'nde 29 Ekim 2008'de korsanlar tarafından kaçırılmıştı.

Afrika sularında bu yıl gemileri hedef alan 81 saldırı düzenlendiği, 32 geminin korsanlarca kaçırıldığı belirtiliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24