Korsanlar yine coştu!

Uluslararası Denizcilik Dairesi'nden Noel Choong, 13 kişilik mürettebat bulunan yük gemisinin, dün Orta Doğu'dan Asya'ya giderken Aden Körfezi'nde korsanların eline geçtiğini söyledi. Geminin Bahama bandıralı olduğu, ancak Danimarka için çalıştığı kaydedildi.Noel Choong, ayrıca Uluslararası Denizcilik Dairesi'nin korsanlara karşı ilave önlemler almaları konusunda bölgedeki tüm gemileri uyardığını açıkladı.Choong, bölgede toplam 200 kişilik mürettebatı ile 11 geminin korsanların elinde olduğunu söyledi.Somali açıklarında kaçırılan ve halen korsanların elinde rehin tutulan gemiler arasında, 20 kişilik mürettebatı ile "M/V Yasa Neslihan" adlı Türk gemisi de bulunuyor."M/V Yasa Neslihan", Kanada'dan aldığı 77 bin ton demir cevherini Çin'e götürmek üzere seyir halinde iken Aden Körfezi'nde 29 Ekim 2008'de korsanlar tarafından kaçırılmıştı.Afrika sularında bu yıl gemileri hedef alan 81 saldırı düzenlendiği, 32 geminin korsanlarca kaçırıldığı belirtiliyor.