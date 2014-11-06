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Dünya

Korsanlar Türk gemisini bastı, iki denizciyi rehin aldı

Kaçırılan denizcilerle ilgili açıklama yapan firma yetkilileri, korsanların fidye istediğini belirtti

06 Kasım 2014 12:57

Kamerun'dan Fil Dişi Sahilleri'ne giden Türk gemisini basan korsanlar, iki Türk denizciyi rehin aldı.

Petrol gemisinin mürettebatı, uzun namlulu silahlarla saldıran korsanlardan saklanmak için panik odasına saklandı. Ancak bu sırada panik odasına ulaşamayan denizciler Emrah Samancıoğlu ve Murat Yılmaz kaçırıldı. 

Sekiz korsan, gemideki değerli eşyaları da yanlarına alarak kaçtı. Kaçırılan denizcilerle ilgili açıklama yapan firma yetkilileri, korsanların fidye istediğini belirtti.

Yetkililer panik odasına saklanan diğer 12 kişinin gemiyle seyrine devam ettiğini ifade etti.


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