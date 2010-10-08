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Dünya

KORSANLAR TAYVAN BALIKÇI TEKNESİNİ KAÇIRDI NAİROBİ (A.A)

08 Ekim 2010 14:38

-KORSANLAR TAYVAN BALIKÇI TEKNESİNİ KAÇIRDI NAİROBİ (A.A) - 08.10.2010 - Somalili korsanların, 14 mürettebatı bulunan Tayvan balıkçı teknesini kaçırdığı belirtildi. Avrupa Birliği'nin korsanlıkla mücadele amacıyla kurduğu özel gücü NAVFOR'dan yapılan açıklamada, Somalili korsanların kaçırdığı Feng Guo adlı teknede bir Tayvanlı, 3 Çinli, 2 Endonezyalı ve 8 Vietnamlı bulunduğu kaydedildi. Tekne sahibinin, rotanın değiştiğinin tespit edilmesi ve iletişimin kesilmesi üzerine, teknenin kaçırıldığını dün yetkililere bildirdiği belirtildi.

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