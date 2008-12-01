Korsanlar tank yüklü gemiyi bırakıyor

Somalili korsanlar, yapılan pazarlıklar sonucunda Eylül ayında kaçırdıkları, Ukrayna bandıralı gemiyi serbest bırakıyor.



Korsanlar, gemi için 20 milyon dolar talep ediyordu ancak fidye ödenip ödenmediği konusunda bir bilgi yok.



30’dan fazla tank taşıyan gemi ile ilgili açıklama, Kenya denizcilik yetkililerinden geldi.



Korsanlar, 20 milyon dolar talep ediyordu ancak fidye ödenip ödenmediği konusunda bir bilgi yok.



Ukrayna bandıralı gemide, 30’dan fazla Rus T-72 tankı, önemli miktarda mühimmat ve yedek parça bulunuyor. Uluslararası Denizcilik Bürosu’na göre, yılbaşından bu yana Somalili korsanlar 94 gemiye saldırdı; 38’ini kaçırdı. 2’si Türk, 17 gemi ve 250 kişilik mürettebat hala korsanların elinde bulunuyor.

