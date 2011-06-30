Korsanlar Sandal’dan 7 milyon dolar kazandı

T24 - Ruslar’ın Mustafa Sandal’a olan ilgisi ülkedeki bazı yapımcıların akıl almaz bir dolandırıcılık yapmasına neden oldu. Rusya’da Mustafa Sandal’ın farklı albümlerindeki 17 hit şarkısının toplandığı bir CD piyasaya sürüldü. Sandal’ın “Best of” adlı albümünü Rus korsanlar, piyasada 20 dolara sattı. Albüm adeta satış rekorları kırdı.





Korsanı iki ayda 350 bin sattı

Sandal’ın photoshop yöntemiyle deniz kenarında çekilmiş gibi gösterilen bir fotoğrafı da albümün kapağı yapıldı. Korsan albümü piyasaya sürenlerin kapakta Türk bayrağı kullanması da dikkat çekti. Mustafa Sandal, kendisinden izin almadan şarkılarını bir albümde toplayıp internette ve müzik marketlerde satan Rus yapımcılarla mahkemede hesaplaşacağını açıkladı. Bu arada, Sandal’ın sahte “Best of” albümünün Rusya’da 2 ayda 350 bin adet sattığı ve yaklaşık 7 milyon dolar haksız kazanç elde edildiği öğrenildi.



