Korsanlar saldırdı, mürettebat direndi

Somalili korsanlar, Birleşmiş Milletler Gıda Programı’nın Uganda ve Somali'ye gönderdiği malzemelerin blunduğu gemiye saldırdı ancak mürettebatın direnişiyle karşılaştı. Korsanların kaptanı esir aldığı belirtildi.





Somalili korsanlar, havaların düzelmesiyle birlikte faaliyetlerini yeniden artırdı. Korsanlar Hint Okyanusu’nda Amerikalı mürettebatın bulunduğu bir yük gemisini kaçırmaya çalıştı ancak mürettebatın direnişiyle kaşılaştı.



Bir Danimarka şirketine ait olan ancak Amerikalıların işlettiği 17 bin tonluk gemide, 20 amerikalı mürettebat bulunuyor. Korsanlar Somali'nin 500 kilometre açığında gemiye çıktı ancak bir süre sonra mürettebat gemideki kontrolü yeniden ele geçirdi.



Yılmayan 4 korsan bu sefer de kaptanı rehin aldı. Gemiden son gelen bilgiler kaptanın bir cankurtaran botunda korsanlar tarafından rehin tutulduğu yönünde. Bölgeye bir Amerikan savaş gemisinin yönlendirildiği de gelen bilgiler arasında. Gemide Birleşmiş Milletler Gıda Programı’nın Uganda ve Somali'ye göndermek için yüklediği yardım malzemeleri bulunuyordu.





2009'un ilk üç ayında korsanlar 8 gemi kaçırdı. Geçen yıl 42 gemiyi ele geçiren korsanların elinde hala 14 gemi ile 260 mürettebat bulunuyor. Korsanlara karşı mücadele etmek için Aden Körfezi bölgesinde, aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkelerin savaş gemileri görev yapıyor.



