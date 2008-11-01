Korsanlar kaçıyor NATO kovalıyor

Somali açıklarında kaçırılan Yalçın Sabancı’ya ait Ya/Sa Denizcilik Şirketi’ne bağlı ’Neslihan’ gemisine 50’ye yakın korsanın çıktığı tahmin ediliyor. Kaptan İbrahim Örnekoğlu yönetimindeki gemi, Somali kıyılarına yakın seyrediyor, NATO’ya ait Daimi Deniz Görev Grubu - 2’deki firkateynler de, ’Neslihan’ gemisini takip ediyor. Korsanların, yakıtı bitene dek gemiyi seyir halinde tutup, bu süre içinde yüklü miktarda fidye için pazarlık yapmayı düşündükleri olasılığı üzerinde duruluyor.Bölgedeki NATO gemilerinin, mürettebat güvenliği için operasyon düzenleme yetkisi olmadığından, korsanların ’Neslihan’ı seyir halinde tutmayı planladıkları tahmin ediliyor. Korsanlarla pazarlık yapıldığı iddialarını yalanlayan Ya/Sa Denizcilik Şirketi ise, korsanlarla temasa ancak gemi demirledikten sonra geçilebileceğini bildirdi.NATO’nun, ’Neslihan’ ve mürettebatı kurtarmak için operasyon yapma yetkisi olmasa da, uzmanlar, Fransa’nın geçen ay bölgede kaçırılan iki Fransız turist için 30 deniz komandosu ile yaptığı ve sadece 10 dakika süren operasyona dikkat çektiler. Bu operasyonda 2 Fransız sağ kurtarılırken, 6 korsan yakalanmıştı. Konuyla yakından ilgili bir Türk diplomatik kaynak ise bu tür bir operasyon yapılma olasılığının bulunup bulunmadığı sorusuna, "Ne evet diyebilirim, ne de hayır" yanıtını vermekle yetindi.Türk gemisinin kaçırılması olayı, NATO’nun dün Brüksel’de daimi temsilciler olağan toplantısında da gündeme gelirken, Türkiye’nin Adis Ababa Büyükelçiliği de, Etiyopya’daki Somali Büyükelçiliği ile temasa geçerek bilgi istedi. Büyükelçilik yetkilileri, başkent Mogadişu’yla elektrik hatlarının kopması nedeniyle haberleşemediklerini, bilgi almaları halinde Türkiye tarafına iletecekleri yanıtını verdi.Ankara’da, Dışişleri merkezden bir yetkili, ’Neslihan’ gemisi ve mürettebatın kurtarılması için çeşitli kanallar üzerinden temas kurulmaya çalışıldığını, ancak devletin kesinlikle fidye pazarlığı yapmayacağını söyledi. Kaçırılma, dünkü Genelkurmay haftalık basın toplantısında da gündeme geldi. İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’de bir Türk gemisinin (Gökova Firkateyni) olduğunu ve geminin kendisine verilen görev doğrultusunda şu anda Bahreyn’in başkenti Manama’da bulunduğunu söyledi.