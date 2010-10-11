-KORSANLAR JAPON GEMİSİNİ KAÇIRDI NAİROBİ (A.A) - 11.10.2010 - Somalili korsanlar, mürettebatı Filipinli bir Japon gemisini kaçırdı. Avrupa Birliği Deniz Gücü yetkilisi Yarbay Per Klingvall, Panama bayrağı taşıyan İzumi adlı geminin, 20 kişilik Filipinli mürettebatıyla kaçırıldığını duyurdu. Klingvall, gemilerin korsanların saldırısına uğradığı yönünde alınan sinyalden sonra Danimarka'ya ait bir savaş gemisinin görevlendirildiğini, bağlantı kurulan gemi kaptanının, geminin kontrolünün korsanlara geçtiğini söylediğini bildirdi. Japonya Ulaştırma Bakanlığı yetkilisi Yuki Şimoda, Japonya'ya ait geminin ülkeden ayrıldıktan sonra Singapur üzerinden Kenya'nın Mombasa limanına gittiğini ifade etti. Bu arada bir Fransız savaş gemisinin, Hint Okyanusu'nda Somali'ye doğru giden İzumi'nin durumunu yakından takip ettiği belirtildi.