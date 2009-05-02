Korsanlar İngiliz gemisini kaçırdı

NATO, Somalili korsanların Hint Okyanusunda bir İngiliz kargo gemisini kaçırdığını bildirdi.



NATO koruma misyonundan yapılan açıklamada, bir İngiliz şirketine ait Malta bandıralı geminin mürettebatının Ukraynalı olduğu kaydedildi.



Bu arada merkezi Kenya'da bulunan Doğu Afrika Gemiciler Yardım Programı'ndan Andrew Mwangura da, Somalili korsanların Hint Okyanusunda bugün bir İngiliz kargo gemisini kaçırdığını açıkladı.



Daha önce deniz korsanları, biri Ukrayna kargo gemisi olmak üzere iki gemiyi kaçırdıklarını söylemişlerdi.

