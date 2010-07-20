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Dünya

KORSANLAR İKİ GEMİYİ SERBEST BIRAKTI NAİROBİ (A.A)

20 Temmuz 2010 16:30

-KORSANLAR İKİ GEMİYİ SERBEST BIRAKTI NAİROBİ (A.A) - 20.07.2010 - Somalili korsanlar tarafından mart ayında kaçırılan fuel oil yüklü tanker ve bir balıkçı teknesi serbest bırakıldı. Doğu Afrika Gemiciler Yardım Programından Andrew Mwangura, Madagaskar açıklarında kaçırılan "UBT Ocean" isimli tanker ile FV Sakoba Mis adlı balıkçı teknesinin serbest bırakıldığını söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Tanzanya'ya fuel oil taşırken kaçırılan Marshall Adaları bandıralı tankerin 21, Kenya ve Tanzanya sularında avlanan balıkçı teknesinin ise 16 mürettebatı bulunuyor. 

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