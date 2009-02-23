Korsanlar, GENESİS'le durdurulacak

Korsanlarla mücedale etmek için Aden Körfezi'nde giden Giresun fırkateyninin en büyük gücü Türk yapımı GENESİS olacak



Aden Körfezi'nde görev yapan uluslararası güce katılmak üzere geçen hafta Marmaris'ten yola çıkan TCG Giresun firkateyni, deniz ticaretini tehdit eden deniz korsanlarıyla Türk mühendislerinin ürettiği Gemi Entegre Savaş İdare Sistemini (GENESİS) kullanarak mücadele edecek.



HAVELSAN Genel Müdürü Faruk Yarman, yaptığı açıklamada, TSK'nın Aden Körfezi'ne gönderdiği G sınıfı TCG Giresun firkateyninin beynini oluşturan "savaş yönetim sisteminin" HAVELSAN'da üretildiğini belirterek, program kapsamında toplam sekiz gemiye GENESİS'in entegre edileceğini bildirdi.



Halen montaj çalışmaları devam eden 4'üncü geminin Temmuz 2009'da teslim edilmesinin planlandığını vurgulayan Yarman, şunları kaydetti: "Bu tip projelerde en zor ve problem oluşturan kısım ilk teslimatlar ve devreye alınmalardır. İlk 3 gemiyi zamanında ve sorunsuz teslim etmiş olmamız ve bu gemilerin şu anda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapıyor olmaları, GENESİS programın başarısını kanıtladı. Savaş Yönetim Sistemi uygulama

yazılımlarının bakım ve geliştirilmesi, donanım üretimi ve gemi entegrasyonu konularında kazanılan bilgi birikimi ve tecrübe ile tüm yazılım/donanım ve entegrasyon faaliyetleri HAVELSAN sorumluluğunda yürütülmektedir."



GENESİS'in Türkiye'nin milli gemi projesi olan MİLGEM'e de uyarlandığına işaret eden Yarman, sistemin MİLGEM'in ilk gemisinde kullanımının gündeme geldiğini ve GENESİS-MİLGEM Savaş Yönetim Sistemi uygulamasının başarılı bir şekilde yapıldığını dile getirdi.



İhracatı da gündemde



GENESİS'i küresel ve ulusal işbirlikleri ile yurtdışına pazarlama çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Yarman, HAVELSAN'ın deniz platformlarına yönelik ürün ve kabiliyetlerinin ihracatında GENESİS'in başlangıç olarak önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. Yarman, ihracat için ilgili devlet kurumlarından gerekli izinlerin alınmasıyla envanterinde Perry Sınıfı firkateyn (FFG-7) bulunan ülkelere GENESİS'in ihracatı için çalışmaların başlatıldığını bildirdi. Yarman,

şöyle devam etti:



"Bu çalışmalar, Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Savunma

Sanayii Müsteşarlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli olarak yürütülmektedir. İhracat çalışmalarında RAYTHEON ile işbirliği görüşmeleri devam etmektedir. GENESİS'in 3'üncü ülkelere ihracatı ile başlayan, deniz platformlarında yurt dışına açılım çalışmalarımız diğer platformları da kapsayacaktır. Özellikle Komuta Kontrol Sistemi Geliştirme ve Sistem Entegrasyonu'nda alt yükleniciliğini üstlendiğimiz bir diğer platform olan Yeni Tip Karakol Botu Projesi'nin de ana yüklenici DEARSAN firması ile birlikte çalışmalarımız devam etmektedir. Yeni Tip Karakol Botu'nda geliştirdiğimiz sistemlerin ihracat çalışmaları da gündemdedir."



GENESİS nedir?



Savaş gemisinin beynini oluşturan GENESİS, güdümlü mermilere karşı savunma reaksiyon zamanını azaltıyor, yüksek derecede savaş sistem otomasyonuna, merkezi komuta ve kontrole imkan veriyor. Modern savaş yönetim sistemi kabiliyetleri de kazandıran sistem, durum farkındalığı, karar destek sistemleri, hava savunma, yüzey muharebe, denizaltı savunma harbi ve elektronik harp desteği gibi özellikler taşıyor. İyileştirilmiş SHM (Savaş Harekat Merkezi)

organizasyonunu barındıran sistem sayesinde gemi mürettebatında da tasarruf

sağlanıyor.



