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Dünya

KORSANLAR FİDYEYİ ALDI AMA GEMİCİLERİ BIRAKMADI  YENİ DELHİ (A.A)

16 Nisan 2011 19:57

-KORSANLAR FİDYEYİ ALDI AMA GEMİCİLERİ BIRAKMADI  YENİ DELHİ (A.A) - 16.04.2011 - Somalili korsanların dün, karşılığında milyonlarca dolar fidye aldıktan sonra salıverdikleri geminin Hint mürettebatından bazılarını alıkoyduğu bildirildi. Geminin sahibi, merkezi Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan "Interglobal" şirketinin Yeni Delhi'deki sözcüsü Sunil Puri, milyonlarca dolar fidye ödemelerine rağmen tamamı Hint olan 15 kişilik mürettebattan 7'sinin serbest bırakılmamasını anlamadıklarını ve daha önceleri fidye ödenmesinden sonra böyle bir durum hiç yaşanmaması nedeniyle şaşkınlık içinde olduklarını söyledi. Korsanlar ise geçen Eylül'de rehin alınan ve fidye ödendikten sonra dün serbest bırakılan gemideki mürettebattan bazılarını, Hindistan donanmasının 100'den fazla arkadaşlarını tutuklamasına karşılık alıkoyduklarını açıkladı. Korsanların sözcülerinden Hasan Farah, Somali'de Haradere'deki karargahlarında Hint mürettebatın salıverilmemesi konusunda ortak karar alındığını belirterek, arkadaşları serbest kalıncaya kadar da Hint rehineleri bırakmayacaklarını söyledi. Gemi ve mürettebatının salıverilmesi için ne kadar fidye ödendiği konusunda taraflar bir rakam açıklamazken, korsanların kaçırdıkları gemi ve mürettebata karşılık genelde 5 milyon dolar fidye aldığı biliniyor. Hindistan donanmasının son birkaç ay içinde, çoğunluğu Somali'den yaklaşık 120 korsan yakaladığı kaydediliyor.

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