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Dünya

Korsanlar bu yıl 120 milyon dolar fidye topladı

Somalili korsanlar yeni saldırılarda bulunurken BM, geçen yıl korsanlara milyonlarca dolar fidye ödendiğini bildirdi

12 Aralık 2008 02:00

Somalili korsanlar yeni saldırılarda bulunurken BM, geçen yıl korsanlara milyonlarca dolar fidye ödendiğini bildirdi.

BM’in Somali özel temsilcisi Ahmedi Kuld-Abdullah, Kenya’da yaptığı açıklamada korsanların bir yıl içinde hiçbir ceza görmeksizin 120 milyon dolar fidye topladığını sandığını belirtti.

Kuld-Abdullah, suçun cezasız kalmaması için ülkeleri korsanların mali destekçilerini bulup malvarlıklarını dondurmaya çağırdı.

Bu yıl en az 40 gemi kaçıran korsanlar, hala 15 gemiyi mürettebatlarıyla birlikte rehin tutuyor.

Bu arada Amerika, Somalili korsanlara karşı sadece deniz değil kara ve havada da operasyon yetkisi almaya çalışıyor. Haberlere göre, Amerika, bu konuda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerine bir karar tasarısı taslağı sundu.

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