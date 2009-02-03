Korsanlar bir Türk gemisini serbest bıraktı

Aden Körfezi'nde 16 Aralık 2008'de korsanlarca kaçırılan Isko Marine'ye ait M/V Bosphorus Prodigy adlı gemi serbest bırakıldı.



Isko Marine'den yapılan yazılı açıklamada, geminin dün saat 18.30 sırasında serbest bırakıldığı belirtildi.



Gemide 3'ü Türk, 8'i Ukrayna vatandaşından oluşan 11 mürettebatın tümünün sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Gemi kaptanı ve personeli çok zor koşullar altında bulunmalarına rağmen, üstün görev anlayışları, şirketlerine duydukları güven ve kendi aralarında gösterdikleri işbirliği ve beraberlik sayesinde, takriben 7 hafta süren bu zorlu sürecin sonunda kurtulmuşlardır. Gemi halen emniyetli uluslararası sulara ulaşmak üzere yoluna devam etmektedir."