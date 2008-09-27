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Dünya

Korsanlar 35 milyon dolar fidye istedi

Somali açıklarında önceki gün Ukrayna şilebini kaçıran korsanlar 35 milyon dolar fidye istedi. Gemide Rus yapımı 33 tank ve askeri malzeme var.

27 Eylül 2008 03:00

Somali açıklarında önceki gün Ukrayna şilebini kaçıran korsanlar 35 milyon dolar fidye istedi. Rus askeri gemisi Neustrashimy, içinde Rus yapımı 33 tank ve askeri malzeme bulunan gemiyi kurtarmak üzere Baltık Denizi'nden demir aldı

>>> Denizlerdeki tehdit: Korsanlar

Korsanların sözcüsü olduğunu söyleyen Ali Yare Abdulkadir, Kenya hükümetiyle görüşmek istediklerini, bunun olmaması durumunda hafif silahları gemiden atacaklarını söyledi.


Kaçırılan gemide 33 adet Rus yapımı T-72 tank var

Telefonla Associated Press haber ajansına konuşan Abdulkadir, kaçırdıkları Faina adlı geminin Somali'nin kuzeydoğu kıyılarında bir yerde olduğunu ifade etti. Abdulkadir, gemiyi kurtarmak için askeri operasyon düzenlenmemesi konusunda da uyarıda bulunarak, "Kim buna niyetlenirse sonuçlarından sorumlu olur" dedi.

Kaçırılan gemideki Rus yapımı 33 adet T-72 tankın ve askeri malzemenin Kenya'ya götürülmek üzere gemiye yüklenmiş olduğu belirtildi. (Tempo24)

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