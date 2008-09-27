Korsanlar 35 milyon dolar fidye istedi

>>> Denizlerdeki tehdit: Korsanlar

Korsanların sözcüsü olduğunu söyleyen Ali Yare Abdulkadir, Kenya hükümetiyle görüşmek istediklerini, bunun olmaması durumunda hafif silahları gemiden atacaklarını söyledi.Telefonla Associated Press haber ajansına konuşan Abdulkadir, kaçırdıkları Faina adlı geminin Somali'nin kuzeydoğu kıyılarında bir yerde olduğunu ifade etti. Abdulkadir, gemiyi kurtarmak için askeri operasyon düzenlenmemesi konusunda da uyarıda bulunarak, "Kim buna niyetlenirse sonuçlarından sorumlu olur" dedi.Kaçırılan gemideki Rus yapımı 33 adet T-72 tankın ve askeri malzemenin Kenya'ya götürülmek üzere gemiye yüklenmiş olduğu belirtildi.