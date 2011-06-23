-KORSANLAR 22 DENİZCİYİ SERBEST BIRAKTI KARAÇİ (A.A) - 23.06.2011 - Somalili deniz korsanları, 11 aydır rehin tutukları Güney Asyalı ve Mısırlı 22 denizciyi serbest bıraktı. Toplam 2,1 milyon dolar fidye karşılığı serbest bırakılan denizciler bugün Pakistan'ın Karaçi limanına ulaştı. Denizcilerin 11'i Mısırlı, 6'sı Hindistanlı, 4'ü Pakistanlı ve biri de Sri Lankalı. Korsanların önce 30 milyon dolar istedikleri, ancak hükümetlerin karışmadığı, özel kuruluşların temsilcilerin yürüttüğü pazarlıklar sonucu daha düşük bir fidye ödemesiyle denizcilerin kurtarıldıkları kaydedildi.