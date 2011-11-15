Korsan'ın Kandil günleri



T24- Kartepe Deniz Otobüsü’nü 11 Kasım günü kaçıran PKK militanı Mensur Güzel’in. Kuzey Irak’ta dağda çekildiği fotoğrafı ortaya çıktı.







Vatan'ın h9aberine göre, 1984 yılında Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde doğan Güzel, ailesiyle beraber 1992 yılında İzmit’e göç etti. Daha sonra ailesi Diyarbakır’a döndü. 2008 yılında Diyarbakır Lice’de askerlik yaparken firar edip örgüte katıldı. 2009 yılına kadar Kandil’de kalan Güzel, burada silah ve bomba eğitimi aldı. Kırsaldan ayrılıp örgütün şehir kadrolarında yer alan Mensur Güzel, örgütün İzmit gençlik kolları sorumlusu oldu. Kafasına ve vücuduna 6 kurşun isabet eden militanın, eylemi örgütün ele başı Abdullah Öcalan’ın avukatları ile görüştürülmemesini protesto etmek amacıyla gerçekleştirdiği ileri sürüldü.





Korsan için kına gecesi düzenlenmek istendi





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kartepe isimli deniz otobüsünü silah ve bomba tehdidiyle kaçıran ancak düzenlenen operasyonla öldürülen PKK’lı Mensur Güzel’in cenazesi Diyarbakır’a getirildi. Güzel’in ailesi cenazeyi evlerine götürerek kına gecesi yapmak istedi. Polis engeli ile karşılaşan Güzel ve BDP’li milletvekilleri polis yetkileri ile yaklaşık 5 saat süren görüşme sonucunda kararlarından vazgeçti.



100 araçlık konvoyla karşılandı

İzmit-Karamürsel arasında sefer yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait ’Kartepe’ adlı deniz otobüsünü silah ve bomba tehdidiyle kaçıran PKK’lı teröristin cenazesi Diyarbakır’a getirildi. İstanbul’dan karayoluyla Diyarbakır’a getirilen Güzel’in cenazesini Şanlıurfa yolu 20’nci kilometrede BDP’li milletvekilleri Ayla Ata Akat, Leyla Zana, Gülten Kışanak BDP’liler ve ailesi karşıladı. Yaklaşık 100 araçtan oluşan ve kent merkezine doğru hareket eden konvoy kente 10 kilometre mesafe kala polis engeline takıldı. Milletvekili Ayla Akat Ata ile görüşen polis müdürleri konvoyun kent merkezinin dışından gitmesini istedi. Bunun üzerine miletvekili Ayla Akat Ata, ailenin Güzel’in cenazesini 5 Nisan mahallesindeki evinin önüne götürerek burada kına gecesi düzenlemek istediklerini konunun onlarla görüşülmesini istedi.









Emniyet Müdür Yardımcısı Erkan Demircan ile yapılan görüşmeler sonuçsuz kalınca PKK’lı Mensur Güzel’in ablası Binnaz Güzel gelerek polis müdürleri ile görüştü. Ellerine kına yakan abla Güzel, "Bakın ben ellerime kına yaktım tek erkek kardeşimdi. Ona evin önünde düğün yapacağım lütfen izin verin" dedi. Polis yetkilileri bu şekilde bir törene izin vermeleri halinde törene katılan kitlenin korsan gösteri yapabileceklerini söyledi. Abla Binnaz Güzel ise polis müdürlerine "Siz nasıl uygun görürseniz ama ben bunu yapmak istiyorum" cevabı verirken polis müdürleri cenazenin Yeniköy mezarlığına götürülerek sabah gömülebileceğini duyurdu.

Şanlıurfa karayolu üzerinde süren diyaloglar sonuçsuz kalırken yol yakla

şık 5 saat trafiğe kapandı. Defalarca polis müdürleri ile milletvekilleri ve Güzel’in yakınları arasında görüşmeler sürerken Yeniköy mezarlığında bekletilmesi konusunda karar alınmadı. Görüşmeler sırasında ilginç diyaloglar da kameralara yansırken, PKK’lı Güzel’in ablası bu kez Yeniköy mezarlığında morg bulunmadığını bu yüzden oraya götürmediklerini söyleyince polis müdürleri de "Hayır orada morg var" diye cevap verdi. Müdürlerin cevabı karşısında abla Binnaz Güzel "Bana orada morg olmadığı söylendi diyerek annesi ile görüşeceğini belirtti. Yaşanan bu diyaloglar sırasında milletvekili Ayla Akat Ata ise polis müdürlerine dönerek "Ne yapmaya çalışıyorsunuz bizi zan altında bırakmaya mı çalışıyorsunuz ?" diye sordu.





Kardeşime kına gecesi yapacağım





Abla Binnaz Güzel daha sonra kınalı elini kameralara göstererek "Benim düğünüm var. Düğünümüze geç kalacağız. Olan olmuş zaten biliyorsunuz. Kardeşim 4 yıldır evinden uzakta. Eve götürüp kına yapacağız" diyerek zılgıt çekti. Araca binen abla Güzel daha sonra eline kına tepsisi alarak Kürtçe şarkı söyledi. Akşam saatlerine kadar süren diyalog sonucunda Mensur Güzel’in cenazesi Yeniköy mezarlığına getirilerek morga konuldu. Güzel’in cenazesi yarın toprağa verilecek



