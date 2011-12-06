-Korsana karşı anestezi önerdi KAHİRE (A.A)-06.12.2011 - Mısırlı bir mucit, uçak kaçırma girişimlerinin pilotun bir düğme aracılığı ile yolcu kabinine anestezik gaz vermesi ile önlenebileceğini ileri sürerek, bunun uçak kaçırma teşebbüslerine karşı yeni bir yöntem olduğunu savundu. Mısır'da yayımlanan bağımsız Yovm El Seba gazetesinde yer alan habere göre, Sabir Hasan Fevzi adlı mucit, söz konusu yöntemi politik bir gerilim hikayesi yazarken hayal gücünü kullanarak bulduğunu söyledi. Pilot kabininde bulunan bir buton aracılığı ile yolcu kabinine kurulacak anestezik gaz deposunun kabine gaz vermesi esasına dayanan sistem, tehlike anında korsanları uyutarak etkisiz kılmayı planlıyor. Sabir Hasan Fevzi, buluşu sayesinde yolcular ve uçak zarar görmeden hava korsanlarının yakalanabileceğini ileri sürüyor. Mısır Bilimsel Araştırma Merkezi'nden icadını onaylattığını kaydeden Fevzi, buluşunu dünyanın 144 ülkesinde tescil ettireceğini de sözlerine ekledi. Mısırlı mucidin buluşuna, sivil ve askeri havacılık otoriteleri henüz bir tepki vermedi.