T24 LogoT24 Logo
Dünya

Korsana karşı anestezi önerdi KAHİRE (A.A)

06 Aralık 2011 10:37

-Korsana karşı anestezi önerdi KAHİRE (A.A)-06.12.2011 - Mısırlı bir mucit, uçak kaçırma girişimlerinin pilotun bir düğme aracılığı ile yolcu kabinine anestezik gaz vermesi ile önlenebileceğini ileri sürerek, bunun uçak kaçırma teşebbüslerine karşı yeni bir yöntem olduğunu savundu. Mısır'da yayımlanan bağımsız Yovm El Seba gazetesinde yer alan habere göre, Sabir Hasan Fevzi adlı mucit, söz konusu yöntemi politik bir gerilim hikayesi yazarken hayal gücünü kullanarak bulduğunu söyledi.  Pilot kabininde bulunan bir buton aracılığı ile yolcu kabinine kurulacak anestezik gaz deposunun kabine gaz vermesi esasına dayanan sistem, tehlike anında korsanları uyutarak etkisiz kılmayı planlıyor.  Sabir Hasan Fevzi, buluşu sayesinde yolcular ve uçak zarar görmeden hava korsanlarının yakalanabileceğini ileri sürüyor.   Mısır Bilimsel Araştırma Merkezi'nden icadını onaylattığını kaydeden Fevzi, buluşunu dünyanın 144 ülkesinde tescil ettireceğini de sözlerine ekledi. Mısırlı mucidin buluşuna, sivil ve askeri havacılık otoriteleri henüz bir tepki vermedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24