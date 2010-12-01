-KORSANA AĞAÇ DİKME CEZASI AMASYA (A.A) - 01.12.2010 - Amasya'da ruhsatsız silah taşımak, korsan CD satmak gibi suçlardan hakim karşısına çıkan 8 kişi, denetimli serbestlik kapsamında verilen ağaç dikme cezasını yerine getirdi. Amasya'da hafif suçlardan hakim karşısına çıkan ve denetimli serbestlik kapsamında ceza alan 8 kişi, Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü yetkililerinin gözetiminde Boğa köyünde belirlenen alanda ağaç dikme cezalarını yerine getirdi. Amasya Orman Bölge Müdürlüğünden temin edilen 850 karaçam fidanını toprakla buluşturan hükümlüler aldıkları bu cezanın kendilerini mutlu ettiğini söylediler. Ruhsatsız silah taşımak suçundan ceza alan 27 yaşındaki Hakan Deniz, AA muhabirine, verilen cezadan dolayı mutlu olduğunu ve karara saygı gösterdiğini belirterek, ''Yüce divanımıza çok teşekkür ederim. Cezaevine girseydim bu benim için belki de hayatımda dönüm noktası olurdu. En azından hayata bu şekilde pozitif bakamazdım. Bu ceza benim için çok olumlu oldu. Bundan sonraki hayatımda gerçekten çok güzel şeyler yapacağıma inanıyorum. Bana yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum'' diye konuştu. Korsan CD satmak suçundan hakim karşısına çıkan bir başka hükümlü Ufuk Demir ise ağaç dikmenin kendisini mutlu ettiğini söyleyerek, ''Cezamız bu yapacak bir şey yok. En azından ağaç dikerek ortam yeşilleniyor. Sevindirici bir ceza. İlk defa ağaç dikiyorum. Biraz da yorucu. En azından sevap işliyoruz. Oksijen alanı yaratıyoruz. O bakımdan da sevinçliyiz'' dedi. Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü yetkilileri ise, hükümlülerin diktikleri ağaçlara bir yıl boyunca bakım yapmakla da sorumlu olduklarını kaydettiler.