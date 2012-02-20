T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Korsan taksiciye 5 bin TL para cezası kesilecek araç 6 ay bağlanacak'

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, 100 bin civarındaki taksiciyi ilgilendiren yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu

20 Şubat 2012 17:00

 

 
Hülya Karabağlı T24 / Ankara
 
CHP İstanbul Milletvekili  Umut Oran, 100 bin civarındaki taksiciyi ilgilendiren yasa teklifini TBMM  Başkanlığı’na sundu. Oran’ın teklifinde taksilerin; ateşli silahlarla saldırıya karşı sürücüleri koruyacak şekilde özel donanımla yenilenmesi halinde bir seferliğe mahsus olmak üzere ÖTV ve KDV alınmamasının yanı sıra korsan taksiler için etkili önlemler getiriliyor. Teklifte, korsan taksiciye 5 bin TL para cezası verilmesi sürücünün ehliyetine ise 20 ceza puanı yazılması, aracın da 6 ay parka çekilmesi öngörülüyor.
 
Oran, CHP’nin 12 Haziran seçim bildirgesinde de yer alan konuları da içeren “Taksici Esnafının Teşvik Edilmesi, Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi, Taksi Sürücüsünün Güvenliğinin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında” 10 maddelik teklifi şöyle: 
 
Özel kabinli taksiler geliyor
 
-Taksilerin; ateşli silahlara, bıçak gibi delici aletlerle ve bayıltıcı-yakıcı gazlarla saldırıya karşı sürücüleri koruyacak şekilde özel donanımla yenilenmesi halinde bir seferliğe mahsus olmak üzere ÖTV ve KDV alınmayacak. Kamu bankaları bu işlem için kredi kolaylığı sağlayacak.
 
- Taşıtı yenileme halinde tanınan KDV ve ÖTV muafiyetinden yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 2 yıl içinde yararlanılabilecek.
 
Korsan taksiye 5 bin TL ceza
 
- Kolluk kuvvetlerinin korsan taksi yakalaması durumunda söz konusu araç sahibine, aracın yakalandığı yerin sulh ceza hâkimi tarafından 5 bin TL idari para cezası verilecek, aracın da 6 ay boyunca trafiğe çıkması yasaklanacak. Bugün ise yakalanan korsan taksiye usulen bir ceza kesildikten sonra araç ve sürücüsü salıveriliyor. 
 
Ehliyetten 20 puan düşecek
 
- “Korsan taksi” tabir edilen aracı kullanan kişiye de 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 20 ceza puanı verilmesi sağlanacaktır.
 
- Taksiciler, yeniden “esnaf” statüsüne alınarak BAĞKUR’lu sayılacak ve araç sahibinin yanında çalıştırdığı sürücünün Sosyal Güvenlik Kurumu primlerini yatırması sağlanacak.
 
Taksi durak ücretleri keyfi belirlenmeyecek
 
- Taksi duraklarının yıllık kira ücretleri TŞOF tarafından; durağın bulunduğu yerin nüfusuna göre belirlenecek. Buna göre taksi durağının yıllık kira ücreti; durağın bulunduğu yerin büyükşehir belediyesi merkez ilçeleri içerisinde ise yürürlükteki net asgari ücretin 10 katını, il sınırları içerisinde ise 5 katını, diğer ilçe sınırları içerisinde ise 3 katını geçemeyecek. Bugün bu ücret için herhangi bir ölçüt bulunmuyor.
 
Polis ve jandarmadan özel önem
 
- Kolluk kuvvetleri ticari taksilerin güvenli seyri için gerekli teknolojik önlemleri ücreti karşılığında sağlayacak ve yolcu taşımacılığı yapan ticari taşıtların denetimine özel önem gösterecek. Bu amaçla kanunun yayım tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Bilgi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı ortak yönetmelik yayımlayacak.
 
 

ETİKETLER

taksi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24