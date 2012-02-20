'Korsan taksiciye 5 bin TL para cezası kesilecek araç 6 ay bağlanacak'

Hülya Karabağlı T24 / Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, 100 bin civarındaki taksiciyi ilgilendiren yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Oran’ın teklifinde taksilerin; ateşli silahlarla saldırıya karşı sürücüleri koruyacak şekilde özel donanımla yenilenmesi halinde bir seferliğe mahsus olmak üzere ÖTV ve KDV alınmamasının yanı sıra korsan taksiler için etkili önlemler getiriliyor. Teklifte, korsan taksiciye 5 bin TL para cezası verilmesi sürücünün ehliyetine ise 20 ceza puanı yazılması, aracın da 6 ay parka çekilmesi öngörülüyor.

Oran, CHP’nin 12 Haziran seçim bildirgesinde de yer alan konuları da içeren “Taksici Esnafının Teşvik Edilmesi, Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi, Taksi Sürücüsünün Güvenliğinin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında” 10 maddelik teklifi şöyle:

Özel kabinli taksiler geliyor

-Taksilerin; ateşli silahlara, bıçak gibi delici aletlerle ve bayıltıcı-yakıcı gazlarla saldırıya karşı sürücüleri koruyacak şekilde özel donanımla yenilenmesi halinde bir seferliğe mahsus olmak üzere ÖTV ve KDV alınmayacak. Kamu bankaları bu işlem için kredi kolaylığı sağlayacak.

- Taşıtı yenileme halinde tanınan KDV ve ÖTV muafiyetinden yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 2 yıl içinde yararlanılabilecek.

Korsan taksiye 5 bin TL ceza

- Kolluk kuvvetlerinin korsan taksi yakalaması durumunda söz konusu araç sahibine, aracın yakalandığı yerin sulh ceza hâkimi tarafından 5 bin TL idari para cezası verilecek, aracın da 6 ay boyunca trafiğe çıkması yasaklanacak. Bugün ise yakalanan korsan taksiye usulen bir ceza kesildikten sonra araç ve sürücüsü salıveriliyor.

Ehliyetten 20 puan düşecek

- “Korsan taksi” tabir edilen aracı kullanan kişiye de 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 20 ceza puanı verilmesi sağlanacaktır.

- Taksiciler, yeniden “esnaf” statüsüne alınarak BAĞKUR’lu sayılacak ve araç sahibinin yanında çalıştırdığı sürücünün Sosyal Güvenlik Kurumu primlerini yatırması sağlanacak.

Taksi durak ücretleri keyfi belirlenmeyecek

- Taksi duraklarının yıllık kira ücretleri TŞOF tarafından; durağın bulunduğu yerin nüfusuna göre belirlenecek. Buna göre taksi durağının yıllık kira ücreti; durağın bulunduğu yerin büyükşehir belediyesi merkez ilçeleri içerisinde ise yürürlükteki net asgari ücretin 10 katını, il sınırları içerisinde ise 5 katını, diğer ilçe sınırları içerisinde ise 3 katını geçemeyecek. Bugün bu ücret için herhangi bir ölçüt bulunmuyor.

Polis ve jandarmadan özel önem

- Kolluk kuvvetleri ticari taksilerin güvenli seyri için gerekli teknolojik önlemleri ücreti karşılığında sağlayacak ve yolcu taşımacılığı yapan ticari taşıtların denetimine özel önem gösterecek. Bu amaçla kanunun yayım tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Bilgi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı ortak yönetmelik yayımlayacak.