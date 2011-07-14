-KORSAN SALDIRILAR YÜZDE 36 ARTTI KUALA LUMPUR (A.A) - 14.07.2011 - Küresel düzeyde denizlerde korsan saldırılarının, 2011 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 arttığı belirtildi. Uluslararası Denizcilik Bürosu tarafından yapılan açıklamada, denizlerde 2011 yılının ilk yarısında 266 korsan saldırı yapıldığını, en büyük riskin Somalili korsanlar olduğu ifade edildi. Açıklamada, Somalili korsanların bu yılın ilk yarısında büyük bölümü Arap Denizinde olmak üzere, 163 saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Somalili korsanların ilk kez muson yağmurları döneminde geçen ay Hint Okyanusunda gemilere ateş açtıkları kaydedilen açıklamada, bununla birlikte 2010 yılının ilk 6 ayında 27 olan Somalili korsanların kaçırdıkları gemi sayısının bu yılın aynı döneminde 21 olduğu belirtildi, Açıklamada, Somalili korsanların kaçırdıkları gemi sayısında görülen azalmaya neden olarak uluslararası sularda deniz kuvvetlerine ait gemilerin devriye gezmesi ve gemilerin tetikte bulunmaları gösterildi. Somalili korsanların elinde halen 20 gemi ve 420 mürettebat esir konumunda bulunuyor.