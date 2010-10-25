-KORSAN OPERASYONUNDA MUTLU SON BERLİN (A.A) - 25.10.2010 - Somalili korsanlar tarafından dün kaçırılan Alman yük gemisi, düzenlenen askeri operasyonla kurtarıldı. Birleşik Arap Emirliklerinden yola çıkan ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitmekteyken kaçırılan geminin sahibi Beluga-Reederei firmasının sözcüsü Verena Beckhusen, AP'ye yaptığı açıklamada, bölgedeki Alman askeri güçlerinin, uluslararası güçlerin de desteğiyle düzenledikleri "Atalanta Operasyonu" sonucunda geminin kurtarıldığını, korsanların kaçtığını belirtti. Operasyonda 16 kişilik mürettebatın da yaralanmadan kurtarıldığı, geminin planlandığı gibi Güney Afrika'ya seyrine devam ettiği kaydedildi.