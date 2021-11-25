Korsan maç yayını 10 dakikada kapatılacak

İhaleyle satılan veya ücret karşılığı izlenen platformları yasadışı yollarla izleyenlere karşı düzenleme geliyor. Düzenleme ile özellikle canlı spor etkinliklerinde çevrimiçi korsan yayınlarla mücadele edilmesi amaçlanıyor. Verilen bilgilere göre şifreli canlı spor organizasyonlarının yüzde 88 kaçak izlendiği belirtilirken, Türkiye Futbol Federasyonu’na verilecek yetkiyle, korsan yayınlar 10 dakikada kapatılacak.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; TBMM Sanayi Komisyonu’nda görüşülen enerji paketinin içinde korsan yayınla ilgili bir düzenleme yer aldı. İhaleyle satılan ve ücret karşılığında izlenme olanağı verilen şifreli kanalların yüzde 88 oranında kaçak izlendiği ortaya çıktı. Ceza işlemlerinin uzaması nedeniyle sonuç alınamadığı belirlenince, hızla müdahale maddesi kondu. Türkiye Futbol Federasyonu’na verilecek yetkiyle, korsan yayınlar on dakikada kapatılacak. Düzenlemeyle, canlı spor etkinliklerinde çevrimiçi korsan yayınlarla mücadele edilmesi amaçlanıyor. Teklifin komisyonda görüşülmesi sırasında verilen bilgiler, milletvekillerinin de ilgisini çekti.