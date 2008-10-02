Korsan kuşatmasında çember daralıyor

>>> Denizdeki korsanlara karşı çokuluslu operasyon

Başkent Mogadişu'nun 500 km kuzeyindeki Hobyo limanı önünde demirli Faina isimli Ukrayna bandıralı yük gemisini yakından izleyen, korsanlara göre sayısı 3 olan Amerikan savaş gemilerine en az 3 savaş gemisi daha katılacak.Somali'nin Rusya'ya "korsanlarla savaşması" için izin vermesinin ardından, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir Rus savaş gemisi ve iki Malezya firkateyninin bölgeye yöneldiğini belirtti. Rusya, geçen hafta, Intrepide isimli Rus savaş gemisini Somali açıklarına göndermişti.Ria Novosti ajansının bildirdiğine göre, Rus Donanması'ndan isminin açıklanmasını istemeyen yüksek rütbeli bir asker, Somali'nin yeşil ışık yakmasının ardından Intrepide savaş gemisinin bordasındaki tüm silahlarını kullanabileceğini belirterek, "Aralarında Rusların da bulunduğu mürettebatı kurtarmak için Ukrayna gemisine bir operasyon düzenlenebilir" dedi.Somali Dışişleri Bakanlığı'ndan Muhammed Cema Ali isimli üst düzey bir yetkili de, Ukrayna gemisini kurtarmak için yabancı güçlerin operasyon düzenleyebileceklerini belirterek, hükümetinin bu konuda gerekli izni verdiğini söyledi.Somalili yetkili, ayrıca, korsanlarla Ukrayna gemisinin sahibi şirket arasında görüşmelerin ve pazarlığın sürdüğünü, görüşmelere başka katılan olmadığını belirtti.Bu arada Almanya Savunma Bakanı Franz Josef Jung da, ülkesinin Afrika kıyılarındaki korsanlıkla savaşmak için oluşturulacak AB donanma gücüne bir gemiyle katılmayı planladığını söyledi.