Korsan kitapta haksız kazanç yarım milyar liraya ulaştı

Türkiye’de 2012 yılı içerisinde toplam 480 milyondan fazla yeni kitap yayımlandı. 187 milyon ücretsiz dağıtılan ders kitaplarını çıkarıldığında, bu rakamdan geriye 293 milyon kitap kalıyor. Bu rakam ise 900 milyon liralık bir kitap pazarına tekabül ediyor. Star gazetesinde yer alan habere göre, korsancıların elde ettikleri haksız kazanç da neredeyse yayın sektörüyle yarışır vaziyette.

Hayat Yayınları Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Bayrak’a göre korsancıların yılda kazandığı para en az 500 milyon lira oldu. İstanbul polisinin geçtiğimiz günlerde Pendik’te bir depoya yönelik gerçekleştirdiği operasyonda değeri yaklaşık 1 milyon lirayı bulan 50 bin adet korsan kitap ele geçirildi.

Korsanda dört yöntem var

Son yılların en büyük korsan kitap operasyonun ardından bir açıklama yapan Hayat Yayınları Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Bayrak, “Korsan yayıncılık Türkiye’de yayıncılık sektörünün üzerindeki en büyük karabuluttur” dedi. Hayat Yayıncılık’ın verdiği bilgiye göre ülkemizde 4 tür korsan kitap çoğaltımı ve satışı yapılıyor. Bunlar; “tıpkı basım” olarak tabir edilen kitabın bondrolsüz olarak basımı ve dağıtımı, “başka yayınevi adı altında basım” yani kitabın telif haklarına sahip olmayan ya da kiralamayan başka yayıncılar tarafından izinsiz çoğaltılması, kitabın fotokopi yoluyla çoğaltılarak satılması ya da yayılması ve kitabın internet ortamında izinsiz yayınlanması ya da paylaşılması…

“Korsan kitap yayınının Türkiye’deki mali boyutları inanılmaz ölçülerde” diyen Bayrak, “Türkiye’de 2012 yılında üretilen 42 bin 626 başlık kitap, konularına göre dağılım göstermektedir. Bu kitaplar arasında “en çok satanlar” arasında başı çeken ortalama 250’sinin genellikle korsan baskısı yapılıyor. Sektörün toplam büyüklüğü tahmini olarak 900 milyon lira iken korsan kitapların ise 500 milyonu buluyor” diye konuştu.

Sektörün kaybedenleri

Türkiye’deki yayınevlerinin yazarlar, çevirmenler, editörler, grafik tasarımcılar, üretim sorumluları, satış ve pazarlama sorumluları, reklam ve halkla ilişkiler sorumluları gibi kitap üretimi sırasında pek çok unsuru bir araya getirdiğini ifade eden Bayrak, “Bu unsurların her biri kitabın satış fiyatını oluşturan unsurlardır. Ayrıca, telif hakları ve KDV’yi de unutmamak gerekir. Bunun yanı sıra, her yayınevinin her kitabı çok satacak diye bir durum yok. Daha az ve çok az satan kitapların getirdiği bir maliyet ve sabit giderler vardır. Oysa korsan yayıncı, bu maliyetlerin hiç birini üzerinde taşımamaktadır” dedi.