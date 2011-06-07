Korsan hava kontrolörüne soruşturma

T24 - İniş için yaklaşan THY uçağı, korsan telsiz yayınıyla yönlendirilince Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) soruşturma açtı.Mayıs ayı sonunda yaşanan olay gece saatlerinde meydana geldi. Atatürk Havalimanı’na yaklaşan THY uçağı, ILS olarak adlandırılan Aletli İniş Sistemini kullanarak iniş için yaklaşmaya başlaması sırasında uçağa başka bir yöne dönmesi talimatı geldi. Pilotlar, telsiz konuşma kurallarına uygun olarak verilen korsan talimatı gerçek zannetti. Uçuş yönünü değiştirdi.



Tam bu sırada THY uçağının yanlış yöne döndüğünü fark eden hava trafik kontrolörü pilotları hemen uyardı. Uçak yaklaşmaya devam ederek emniyetle indi.Olaydan 5 dakika sonra korsan kontrolör yaklaşmadaki uçakların uçuş koduyla yeni talimat vermeye çalıştı. Bu konuşmayı fark eden hava trafik kontrolörü hemen havadaki diğer uçakları uyardı. Dikkatli olmalarını istedi. Konuşmalarda iyi bir İngilizce ile birlikte havacılık terminolojisine uygun terimler kullanılması dikkat çekti.





SORUŞTURMA AÇILDI



Kontrolörün olayı rapor etmesinin ardından DHMİ, soruşturma açtı.Ayrıca korsan yayının nereden yapıldığını tespit etmek üzere çalışmalara başlandı. Bu tür konuşmaların suç olduğu belirtilerek tüm hava trafik kontrol birimleri 26 Mayıs tarihli yazıyla uyarıldı.





SATIŞLARI KONTROL EDİLMELİ



Uzmanlar, ‘air band’ olarak adlandırılan telsizi herkesin satın alamadığına dikkat çekerek ‘Bu tür el telsizi alınırken uçağın tescil evrakları ile birlikte Telsiz Genel Müdürlüğü’ne başvuruluyor. Ancak internet üzerinden bu tür telsizler kullanım amacı sorulmadan, gerekli belgeler istenmeden satılıyor. Bu durum uçuş emniyetini tehdit edebilir’ dedi.







