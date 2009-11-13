Korsan gösteri yapan 6 PKK'lı yakalandı

İstanbul genelinde korsan gösteri düzenlemek, molotof kokteyli atmak gibi 11 ayrı olaya karıştığı tespit edilen bölücü terör örgütü PKK üyesi 6 kişi yakalandı.



İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün verdiği bilgiler doğrultusunda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir, Güvercintepe Mahallesi'nde belirlediği adreslere operasyon düzenledi.



Baskınlarda bölücü örgüt PKK üyesi İzzet K., Casin K., Murat A., Kenan B., Ramazan A., İbrahim T. gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada ise 1 sapan, 2 hard disk ve örgütsel doküman ele geçirildi. Yapılan sorgulamada zanlıların 2009'un Mart ayından Ekim'e kadar Başakşehir, Şişli, Küçükçekmece, Bağcılar'da korsan gösteri düzenlemek, molotof atma, biri kamu aracı iki aracın taşlanması gibi 11 ayrı olaya karıştığı ortaya çıktı. Şüpheliler olayların büyük bir kısmını Ağustos ve Eylül'de yaptığı görüldü. 11 olaydan 7'sinin de Başakşehir'de gerçekleştiği belirtildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler önce adliye binasında sağlık kontrolünden geçirildi.

