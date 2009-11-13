Korsan gösteri yapan 6 PKK'lı yakalandı

İstanbul
genelinde korsan gösteri düzenlemek, molotof kokteyli atmak gibi 11 ayrı olaya
karıştığı tespit edilen bölücü terör örgütü PKK üyesi 6 kişi
yakalandı.
İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün
verdiği bilgiler doğrultusunda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,
Başakşehir, Güvercintepe Mahallesi'nde belirlediği adreslere operasyon
düzenledi.
Baskınlarda bölücü örgüt PKK üyesi İzzet K., Casin K., Murat A.,
Kenan B., Ramazan A., İbrahim T. gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada ise 1
sapan, 2 hard disk ve örgütsel doküman ele geçirildi. Yapılan sorgulamada
zanlıların 2009'un Mart ayından Ekim'e kadar Başakşehir, Şişli, Küçükçekmece,
Bağcılar'da korsan gösteri düzenlemek, molotof atma, biri kamu aracı iki aracın
taşlanması gibi 11 ayrı olaya karıştığı ortaya çıktı. Şüpheliler olayların büyük
bir kısmını Ağustos ve Eylül'de yaptığı görüldü. 11 olaydan 7'sinin de
Başakşehir'de gerçekleştiği belirtildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan
şüpheliler, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler önce
adliye binasında sağlık kontrolünden geçirildi.