Korsan gemisi diye balıkçıları vurdular

Aden Körfezi'nde, Somalili korsanlar tarafından kaçırıldığı düşünülen Taylandlılara ait balıkçı teknesi, Hindistan Donanması tarafından yanlışlıkla batırıldı
Hindistan Deniz Kuvvetleri, geçen hafta yaptığı bir açıklamada, Somali açıklarındaki gemilere musallat olan Somalili korsanlara ait ana gemilerden birini batırdığını duyurmuştuKorsanların 'amiral gemisi' batırıldı
Uluslararası Denizcilik Bürosu yetkililerinden Noel Choong, Hindistan'a ait bir firkateynin, Somalili korsanlara ait olduğu düşüncesiyle ateş açarak tekneyi batırdığını söyledi.
Choong, teknedeki 1 Taylandlının öldüğünü, diğer 14 kişinin halen kayıp olduğunu belirtti.
Hindistan Donanması, INS Tabar adlı firkateyninin 18 Kasım'da, Somalili korsanlara ait bir 'amiral gemisini' ateş açarak batırdığını açıklamış, aynı tarihlerde, Sirichai Balıkçılık adlı Tayland firmasına ait bir teknenin Somalili korsanlar tarafından kaçırıldığı bildirilmişti. Hindistan Donanması'na ait INS Tabar firkateyni bir yük gemisine eşlik ederken...