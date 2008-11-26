Korsan gemisi diye balıkçıları vurdular

Uluslararası Denizcilik Bürosu yetkililerinden Noel Choong, Hindistan'a ait bir firkateynin, Somalili korsanlara ait olduğu düşüncesiyle ateş açarak tekneyi batırdığını söyledi.Choong, teknedeki 1 Taylandlının öldüğünü, diğer 14 kişinin halen kayıp olduğunu belirtti.Hindistan Donanması, INS Tabar adlı firkateyninin 18 Kasım'da, Somalili korsanlara ait bir 'amiral gemisini' ateş açarak batırdığını açıklamış, aynı tarihlerde, Sirichai Balıkçılık adlı Tayland firmasına ait bir teknenin Somalili korsanlar tarafından kaçırıldığı bildirilmişti.