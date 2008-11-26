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Dünya

Korsan gemisi diye balıkçıları vurdular

Aden Körfezi'nde, Somalili korsanlar tarafından kaçırıldığı düşünülen Taylandlılara ait balıkçı teknesi, Hindistan Donanması tarafından yanlışl

26 Kasım 2008 02:00

Aden Körfezi'nde, Somalili korsanlar tarafından kaçırıldığı düşünülen Taylandlılara ait balıkçı teknesi, Hindistan Donanması tarafından yanlışlıkla batırıldı 

Hindistan Deniz Kuvvetleri, geçen hafta yaptığı bir açıklamada, Somali açıklarındaki gemilere musallat olan Somalili korsanlara ait ana gemilerden birini batırdığını duyurmuştu

Korsanların 'amiral gemisi' batırıldı

Uluslararası Denizcilik Bürosu yetkililerinden Noel Choong, Hindistan'a ait bir firkateynin, Somalili korsanlara ait olduğu düşüncesiyle ateş açarak tekneyi batırdığını söyledi.

Choong, teknedeki 1 Taylandlının öldüğünü, diğer 14 kişinin halen kayıp olduğunu belirtti.

Hindistan Donanması, INS Tabar adlı firkateyninin 18 Kasım'da, Somalili korsanlara ait bir 'amiral gemisini' ateş açarak batırdığını açıklamış, aynı tarihlerde, Sirichai Balıkçılık adlı Tayland firmasına ait bir teknenin Somalili korsanlar tarafından kaçırıldığı bildirilmişti.


Hindistan Donanması'na ait INS Tabar firkateyni bir yük gemisine eşlik ederken...

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