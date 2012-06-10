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Ekonomi

Korsan cezaları taksi plakalarının değerini yüzde 30 artırdı

Korsana ceza ön gören yasanın yürürlüğe girmesinin üzerinden bir hafta geçmeden İstanbul'da ticari taksi plakaları yüzde 30 fırladı

10 Haziran 2012 14:41

Korsan taksiyi çalıştırana da korsan taksiye binene de verilen para cezalarının katlanması ticari taksi plakası sahiplerinin işine yaradı. Korsana ceza ön gören yasanın yürürlüğe girmesinin üzerinden bir hafta geçmeden İstanbul'da ticari taksi plakaları yüzde 30 fırladı. Yasa çıkmadan önce 700 bin lira olan plaka fiyatları, bir haftada 950 bin liraya ulaştı. Ticari taksilerin günlük 90 lira olan kirası da 100 lirayı aştı. Korsan taksi durakları ise yasanın ardından sinek avlamaya başladı, duraklardaki taksi sayısı yarı yarıya azaldı.

Star gazetesinin haberine göre; Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Memduh Çırak, işlerin ciddi şekilde açıldığını söyleyerek, yasayı taksiciler camiası olarak olumlu karşıladıklarını kaydetti. Yasa ile birlikte vatandaşların da korsana binmekten çekindiklerini kaydeden Çırak, şunları söyledi:

"Artık insanlar korsan taksiye binmek istemiyor, sonuçta kendilerine de ceza uygulanıyor. Bildiğimiz 30 araçlık bir korsan taksi durağı vardı, defalarca şikayet etmemize rağmen bir şekilde bu sistemi yürütüyorlardı. Şimdi burada 7 araç kalmış, onlar da birkaç güne bu işi bırakacaklar. Bu işe mecbur kalıp yapanların dışında, organize olarak yürüten firmalar var. Yapılan yeni düzenleme sonrası duraklara taksi yetişmiyor. İşlerimiz yüzde 20-30 oranında açıldı."

 

Şoförlerin yevmiyeleri arttı

 

Plaka fiyatlarında yüzde 30'lara varan artışların olduğunu söyleyen Çırak "Aslında bu bizim onayladığımız bir durum değil. Bazı spekülatörler bu tarz durumları fırsata çevirebiliyor. 700 bin TL olan taksi plakalarının fiyatı korsan yasanın onaylanması ile birlikte 900-950 bin TL civarına yükseldi. Günlük kiralamalar ve şoförlerin yevmiyesi de yüzde 20-25 arttı" dedi.

 

Korsan durağı sinek avlıyor

 

Bir korsan taksi durağı, 01.01.2012 - 29.01.2012 tarihleri arasında, yani 1 ay içinde 51 aracıyla İstanbul'un ve civar illerin her yerine 15 bin 416 müşteri taşıdığını ve durağın 312 bin 967 TL ciro yaptığını söyledi. Korsan yasasının ardından işlerin bıçak gibi kesildiğini söyleyen korsan taksici, "50 aracımdan yalnızca 10 tanesi kaldı, bunlar da yakın zamanda gidecekler. İşler yürümüyor. Kapatacağız" dedi.

 

Vatandaşa da 215 TL ceza

 

3 Haziran'da Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6321 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 3. Maddesi'nde yapılan düzenleme ile ruhsatsız çalışan ticari araçlara yönelik ağır yaptırımlar getirildi. Bu düzenleme ile daha önce 650 TL olarak uygulanan idari para cezası bin 950 TL, bir yıl içinde tekrarı durumunda ise 3 bin 250 TL olarak uygulanacak. Korsan taksilere binen vatandaşlara da 215 TL ceza kesilecek.

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