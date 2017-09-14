Korsan çadırcılar Likya kum zambağını bitirdi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE\'nin en çok endemik bitki türüne sahip kentlerinden Antalya\'da, sahillerdeki artan yapılaşma ve izinsiz çadır kuranlar nedeniyle Likya kum zambağı yok olma tehdidi altında.

Nesli tehlike altındaki türlerden olduğu için koruma altına alınan, Fethiye\'den Antalya\'nın doğusuna kadar sahil şeridindeki kumsallarda açan endemik tür Likya kum zambağının son örnekleri, sadece Çıralı sahillerinde kaldı. Bu sahilde de büyük tehdit altındaki Likya kum zambağı, tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

SADECE 2 KÖK GÖZLENEBİLDİ

Ülke dışına çıkarılması da suç sayılan Likya kum zambağı geçen yıllarda Fethiye\'den Antalya\'ya sahillerde ağırlıklı beyaz ve kısmen pembe çiçekler açarken, bu yıl Çıralı sahilinde sadece iki kök gözlenebildi. Kumluca Karacaören Doğa Kültür Turizm Tanıtma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Başar, endemik bir tür olarak Akdeniz\'de Likya zambağı olarak anılan kum zambağının Fethiye, Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Adrasan, Kemer ve Antalya\'nın doğu ilçelerinde sahillerde yoğun otelleşme, yol, plaj ve park yapımları gibi nedenlerle tamamen yok olduğunu söyledi.

Bir dönem Finike ve Kumluca sahillerinde yoğun görünürken şimdi hiç kalmadığını belirten Başar, “Sadece Çıralı sahilinde var. Burada da bu yıl yaptığımız incelemelerde sadece iki adet zambak köküne rastladık. Çıralı\'da da son örneklerini görüyoruz. Burada da çok ciddi tehdit altında. Çünkü sahil geceleri korsan çadırlar tarafından işgal altında. Zambakların üzerine çadır kuruluyor ve kırılıyor, çiçek açamıyorlar. Her yıl kendisini yenilemesi lazım, ama çiçek açıp yenileyemeyince burada da tükeniyor. Böyle giderse kum zambağının tamamen nesli tükenecek, Likya\'nın kum zambağı tarih olacak\" dedi.

Temmuz sonunda açmaya başlayan Likya kum zambakları, ekim sonlarına kadar genellikle beyaz çiçek açıyor. Çok nadir pembe çiçekli olanları da bulunan zambaklardan biri, Çıralı sahilindeki bir kahvenin bahçesinde koruma altına alınmış durumda. Likya kum zambağı tıpkı yine nesli tehlike altındaki Caretta caretta kaplumbağaları gibi Çıralı sahilinin bir bölümünde orman arazisi konumundaki sahil arazilerindeki işgalcilerin de oluşturduğu yapılar nedeniyle yok olma tehdidi altında.

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